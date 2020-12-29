Всего пара часов полета — и ты из Москвы оказываешься в Нью-Йорке. Заманчиво? Да хотя бы в два-три раза сократить время перелетов было бы совсем неплохо. И не обязательно в Нью-Йорк — у нас своя страна огромная. Технически, как утверждают ученые, это возможно — для этого самолеты должны летать на гиперзвуковых или хотя бы сверхзвуковых скоростях. Разработки такого рода давно ведутся, в том числе и в России. Фантастика — или мир авиации скоро изменится?ПОДОЖДАТЬ ДО ЗАВТРАИнтерес к сверхскоростным полетам под конец этого года был неожиданно подогрет арестом российского ученого Анатолия Губанова, обвиненного в государственной измене. Детали оставим компетентным органам. Но благодаря этой новости стало известно, что гиперзвуковой пассажирский самолет — это не из фантастического романа, а предмет сегодняшних научных разработок. В международном проекте по созданию такого самолета Hexafly-Int участвует российский Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ), сотрудником которого и был наш ученый.Появление не боевой ракеты, а именно пассажирского гиперзвукового самолета, который будет летать со скоростью не меньше 6 тысяч км/час, ожидается где-то к 2050 году. А вот сверхзвуковой самолет нового поколения («старое» поколение — это «Конкорд» и российский ТУ-144) ученые ЦАГИ надеются создать уже буквально завтра. Его летные испытания, если финансирование позволит, предполагается начать в 2023 году. Планируемая скорость — в два с лишним раза быстрее, чем у нынешних лайнеров. Научную базу под проект будет подводить научный центр мирового уровня «Сверхзвук» (консорциум из десятка ведущих российских институтов) - на это выделено госфинансирование в рамках нацпроекта «Наука».-Из всех стран, которые занимаются сейчас разработкой такого пассажирского самолета, ближе всех к цели, наверное, все-таки США. Но и у России так или иначе есть огромный задел, - оценивает перспективы исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. - Уже выполнен достаточно масштабный объем работ, связанный с определением облика воздушного судна, его аэродинамической системы и т.д. Проработаны некоторые вопросы, связанные с особенностями конструкции. Как делать силовую схему, какие использовать материалы. Параллельно Центральный институт авиационного моторостроения ведет проработки по двигателю для пассажирского сверхзвукового самолета.Так значит, не фантастика, и скоро мы будем летать гораздо быстрее?СПАСИТЕ КОНКОРД И ПРОЩАЙ, ЛАРИСА ИВАНОВНАСверхзвуковые самолеты в международной авиации — не новость. Они уже летали и перевозили пассажиров. Вообще первый пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат — американский самолет-ракетоплан X-15 - появился еще аж в 60-х годах прошлого века. Что пошло не так? Тем более что в военных целях сверхзвуковые и гиперзвуковые скорости вполне себе используются. А почему не в мирных?Эксперты в ответ на этот вопрос прежде всего вспоминают историю Конкорда, который отлетал на пассажирских линиях с два десятилетия. Этот сверхзвуковой самолет, созданный Великобританией и Францией, с 1976 года использовался на трансатлантических маршрутах — в основном из Парижа и Лондона в Нью-Йорк. Тогда, конечно, считался будущим авиации. Но выпущено было всего 20 самолетов, а в 2003 году авиакомпании от лайнера отказались. Одной из причин была громкая авиакатастрофа в 2000 году, когда взлетавший из аэропорта Парижа Конкорд рухнул на отель (погибло 113 человек, из них 4 на земле). Потенциальные пассажиры стали бояться суперлайнера. Причиной катастрофы признана, по сути, нелепая случайность — Конкорд при разгоне наехал на небольшую металлическую деталь, оторвавшуюся от другого самолета. Но тут-то и стало гораздо понятнее, насколько сверхбыстрые лайнеры «ранимее» обычных самолетов в случае каких-то ЧП.Еще один реально летавший с пассажирами сверхзвуковой самолет был наш, советский — Ту-144 (все советские люди его видели в «Мимино», именно на нем работала стюардессой так желанная герою Лариса Ивановна). Первый опытный полет состоялся на два месяца раньше, чем Конкорда, а скорость наш самолет развивал большую — 2300 км/ч против 2100 у «европейца». Советский конкорд летал между Алма-Атой и Москвой, билет стоил на 22 рубля дороже обычного, пассажирам подавали черную икру и коньяк.Но продлилось все это недолго — с 1975 по 1978 год. Тоже не обошлось без громких ЧП. Первое из них произошло еще в 1973 году, Ту-144 рухнул на дома во время показательного полета на авиасалоне в Ле Бурже (правда, в последующие годы он там дважды летал уже успешно). Второе случилось в 1978 году в Подмосковье — с опытным образцом новой модификации (погибли пилоты). После него от самолета на пассажирских линиях отказались.Помимо проблем с безопасностью, к суперсамолетам был еще длинный ряд претензий. В частности, к их запредельной шумности. Когда лайнер преодолевает сверхзвуковой барьер, с земли это воспринимается как очень громкий хлопок. А еще эти самолеты жрали слишком много авиакеросина и вообще оказались крайне дорогими и категорически не рентабельными.Над тем, как сделать полеты быстрее звука достаточно безопасными и для пассажиров, и для окружающей среды, сейчас работают и в нашем ЦАГИ, и за рубежом. Благо опыт накоплен, а современные технологии позволяют на многое взглянуть уже по-другому. Но главная проблема так и остается — с дороговизной.САМОЛЕТ ДЛЯ БОГАТЫХ- Сверхзвуковой самолет и сверхзвуковой полет будут иметь более высокую себестоимость, чем самолет и полет дозвуковой. В лучшем случае разница будет двукратной. Но возможно, и большей. А для большинства пассажиров увеличение стоимости полета раза в три едва ли приемлемо, - говорит Олег Пантелеев.Как рассказывает журналистам гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало, в связи с пандемией и общим кризисом в авиаотрасли большее внимание стало уделяться бизнес-авиации. И вот тут-то у сверхзвука очень хорошие перспективы. Небольшие самолеты и создавать проще, и с их окупаемостью меньше проблем.- Есть известная всем фраза «Время — деньги». Та самая группа пассажиров, для которой время — деньги и которая готова заплатить за скорость, и должна дать жизнь новому классу самолетов — пассажирским сверхзвуковым бизнес-джетам, - утверждает в свою очередь Пантелеев. - Очевидно, что преимущество высокой скорости будет тем весомее, чем больше дальность полета. Сочетание большой дальности, высокой скорости, умеренной вместимости и даст новый тип самолетов.Тем не менее вопросы об экономической целесообразности таких проектов все равно остаются. Скажем так, если бы арабские шейхи дали понять, что готовы покупать будущие сверхзвуковые бизнес-джеты именно у России, а не, скажем, у США, создание таких самолетиков у нас бы резко ускорилось.- Ключевой вопрос — не технологии и даже не стоимость разработки. Он в доступном рынке — сколько таких самолетов можно продать, - объясняет Олег Пантелеев. - Какое-то количество, конечно, раскупят в самой России. Но делать подобный проект, ориентируясь только на одну страну, не с руки. Самолет будет дорогой, его разработка - очень дорогая. И нужно понимать, кто за это заплатит.СПРАВКА «КП»Сверхзвук и гиперзвук — это что?Сверхзвуковая — это от одной до пяти скоростей звука. Свыше пяти — гиперзвуковая. Иногда гиперзвуком называют все, что больше скорости звука.Сколько это в привычных нам км/час, зависит от высоты полета — плотности атмосферы и температуры. Чем выше, тем скорость звука ниже. Но примерный расклад такой.Современные пассажирские самолеты летают со скоростью не больше 900 км/ч (самые ходовые модели — в районе 800 км/ч). Сверхзвуковой самолет развивает больше 2 тысяч км/ч. Гиперзвуковой должен развивать не меньше 6 тысяч км/ч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Журавль в небе»: Как «Ту-144» из главного чуда советской авиации превратился в машину смерти«КП» вспоминает историю проекта КБ Туполева, пролетавшего всего три года (подробности).