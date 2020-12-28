Индонезия присоединилась к списку государств мира, которые полностью закрыли свои границы для иностранцев.Решение принято на фоне появления и распространения т.н. британского штамма COVID-19.Первоначально это государство в Юго-Восточной Азии запретило въезд для гостей из Великобритании, но сегодня стало известно, что в период с 1 по 15 января этот запрет будет действовать для всех иностранцев.Таким образом, Индонезия присоединилась к Японии, Израилю, Кувейту и другим странам мира полностью закрывшим свои границы для иностранцев в период новогодних праздников и после них.С начала пандемии в Индонезии зафиксировано 713 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 21237 человек скончались от этой болезни.Вчера там был зафиксирован резкий, 20-процентный прирост заболевших за сутки (+8554 новых случая).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Корона» Британской империи: справятся ли с вирусом-мутантом вакциныВ студии Радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили, насколько велика опасность от мутировавшей инфекции (подробности).