Актер Александр Белявский официально был женат дважды. Первая супруга Валентина Викторовна в 1976 году родилась актеру дочь Надежду. От второго брака с Людмилой Тихоновной 28 августа 2003 года на свет появилась вторая наследница Александра. Малышка родилась за несколько месяцев до инсульта у актера. А через девять лет народный артист расстался с жизнью. Не так давно стало известно о том, что в семье старшей дочки знаменитого Фокса из культовой картины \\"Место встречи изменить нельзя\\" не все гладко.Дочь Александра Белявского со скандалом выгнала мужа из квартиры. Артем Городенский нигде не работал и жил за счет жены. Надежда вынуждена была через суд выселять бывшего возлюбленного из квартиры в центре Москвы, так как он отказался добровольно выезжать, пишет сайт mk.ru.С 27-летним Артемом старшая дочка Белявского познакомилась незадолго до трагической гибели своего отца. Когда Александр Борисович погиб, Городенский поддерживал Надю. Молодой человек был на похоронах и не отходил от убитой горем девушки. Она и предположить не могла, что Артем в какой-то момент \\"откажется нести бремя ответственности\\".Напомним, Александр Белявский полюбился миллионам поклонников по ролям Фокса из \\"Места встречи изменить нельзя\\", Сашки из \\"Иронии судьбы\\" и капитана Павлова из картины \\"Четыре танкиста и собака\\". Он был первым ведущим знаменитого \\"Кабачка 13 стульев\\". И сильно переживал о не сыгранных ролях. \\"Было не то что отчаяние, но какая-то обида была. Дело в том, что я в советском кино был не очень нужен. Другой социальный тип нужен был. Как мне одна сказала художница по костюмам: «Ну, кого ты можешь играть-то? Мы про французских графов не снимаем, про дворянство не снимаем». Она, очевидно, думала, что я такого благородного происхождения. А я самого нормального - пролетарского\\", - говорил Александр Борисович.Он всегда был любимцем женщин. В 1971 году у Белявского родилась первая дочь от внебрачных отношений с Любовью Третьяковой. Актер долго официально не признавал ребенка. Их родство было подтверждено тестом ДНК. Первая супруга - Валентина Викторовна в 1973 году родила артисту сына Бориса. Летом 1975 года двухлетний малыш утонул в речке. После трагедии Белявские взяли из детского дома на воспитание мальчика Андрей. В возрасте 15 лет он узнал о том, что является неродным сыном. В 20 лет юноша трагически погиб. В 1976 году родилась дочь Надежда. От второго брака с Людмилой Тихоновной 28 августа 2003 года на свет появилась Александра.Белявский устроил жизнь так, что обе его семьи - первая жена Валентина Викторовна с дочкой Надеждой и вторая жена Людмила с дочкой Сашей - жили в соседних домах. Дачу он построил рядом с дачей первой жены, чтобы общались дети и внуки. Валентина Викторовна зла на бывшего мужа не держала. Когда случился инсульт, она готовила ему обеды, дочка Надя возила их в больницу. А в сентябре 2012-го Александр Борисович погиб, добровольно уйдя из жизни.