Северная Осетия думала дольше всех, но и она все же решила прислушаться к совету Владимира Путина, который неделю назад на Госсовете порекомендовал всем регионам сделать 31 декабря выходным днем. К тому моменту лишь 40 из 85 регионов России объявили этот день нерабочим для госслужащих и бюджетников. Остальные же не собирались идти на поводу у граждан.Но после слов Путина и им пришлось в спешном порядке наверстывать отставание - перечить президенту не решился никто. Передумали даже те губернаторы, которые до этого объясняли, почему в последний день года надо потрудиться. В понедельник указы о нерабочем дне издали все 85 областей, краев и республик.Теперь у страны впереди фактически 11-дневные каникулы.Напомним, что в октябре этого года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ31 декабря станет выходным: почему у русских так много праздниковЭкс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, как обстоит дело с выходными за рубежом (подробности).