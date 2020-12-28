- Вооруженные ножами террористы совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС. Один полицейский погиб, другой полицейский пострадал и сейчас находится в стабильном состоянии. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, - написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.Он принес глубокие соболезнования семье \\"геройски погибшего сотрудника полиции\\".По данным местных правоохранительных органов, братья-террористы перебрались в Грозный в 2012-м году и работали в одной из пекарен.По сообщениями ряда СМИ нападение произошло в центре Грозного на перекрестке рядом с улицей Мира. Все произошло очень быстро и преступники не успели завладеть оружием убитого ими сотрудники патрульно-постовой службы. Они были ликвидированы на месте его сослуживцами.\\"Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет\\", - отметил в своем сообщении Рамзан Кадыров.Глава ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что за год служба отловила 789 террористов, 49 ликвидировала, 149 не допустила в страну, а еще 1,2 тысячам пособникам экстремистов заблокировала на счетах 57 миллионов рублей.Он также отметил, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномПо словам главы Чечни, боевиками оказались двое уроженцев соседней Ингушетии (подробности).