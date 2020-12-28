1 января, пятницаНовый год начинается с удачного дня! Конечно, тут же приниматься за важные дела вряд ли кто станет (хотя, можно было бы). Но вот прикинуть планы на будущее, поверьте, стоит!Часы удачи: с 9.00 до 15.00.2 января, субботаБлагоприятный день для различных начинаний, особенно связанных с финансовой активностью. Делаем крупные покупки, инвестируем. Сегодня главное «оказать внимание» деньгам: пересчитать, понять, какие траты предстоят.Часы удачи: с 11.00 до 16.00.3 января, воскресеньеДень отдыха и расслабления. Не нужно планировать никаких серьезных дел. Проводим время исключительно с семьей и близкими. Если есть возможность, уделите внимание своему здоровью.Часы удачи: с 10.00 до 12.00.4 января, понедельникДля событий, которые случаются несколько раз в жизни, не подходящее время. Так что отложите помолвку, переезд и прочие фундаментальности.Лучше приступить к наведению порядка, систематизации. Сложите по местам документы, проверьте финансовую отчетность.Часы удачи: с 9.00 до 12.00.5 января, вторникТолько рутина и привычные занятия. Все новое будет сыпаться из рук и встречать на своем пути массу препон.Благоприятный момент, чтобы разобрать шкафы и избавиться от некоторых вещей в своем гардеробе. Помните, то, чем вы не пользуетесь, не приносит счастья, а наоборот, вызывает застой энергии. Не допускайте этого!Часы удачи: с 14.00 до 18.00.6 января, средаЗанимаемся исправлением ошибок. Время для новых дел еще не настало. Но именно теперь необходимо завершить все начатое и недоделанное, что может выплыть в самый критический момент. Проследите, чтобы все было основательно подготовлено.Часы удачи: с 11.00 до 13.00.7 января, четвергОтличный день! Удачный для большинства начинаний, особенно для тех, что должны носить судьбоносный характер.Идеальный момент для переезда, смены места работы, а также для заключения договоров и финансовых операций.Часы удачи: с 11.00 до 15.00.8 января, пятницаНеплохой день, легкий и ни к чему не обязывающий. Не нужно нагружать себя делами. Постарайтесь запланировать что-то приятное, что гарантировано поднимет настроение. Хорошо отправляться в поездки или же на пешие прогулки. Обязательно стоит встретиться с теми, кто нуждается в вашем внимании.Часы удачи: с 10.00 до 13.00.9 января, субботаНе подходит день для деловой активности. А вот для праздного времяпрепровождения – идеален. Постарайтесь полноценно отдохнуть всей семьей и заняться построением планов на будущее.Здорово будет отправиться на встречу с прекрасным – в театр, на выставку, в кино.Часы удачи: с 14.00 до 18.00.10 января, воскресеньеДень под знаком разрушения. Поэтому он не очень подходит для важных мероприятий. Стоит остерегаться опасных занятий, а также избегать встреч с неприятными вам людьми.Безопаснее всего будет дома, с книгой на диване.Часы удачи: с 8.00 до 11.00.11 января, понедельникУвы, неделю активно не начать, ибо все против! Особенно не стоит затевать важных, рассчитанных на долгое время, дел.Зато если надо избавиться от надоевшей связи, время действовать. Расставание пройдет гладко и без последствий.Часы удачи: с 8.00 до 11.00.12 января, вторникСложный день, провоцирующий нас всех на грубость, обиды и ошибки. Чтобы избежать всего этого, надо свести к минимуму общение. Стоит ли говорить, что лучше обойтись без начинаний?Часы удачи: с 12.00 до 13.00.13 января, средаУдачный день, полный светлой энергии. Но есть одно но, важные дела (подписание договоров, встречи, крупные приобретения) стоит сделать в первую половину дня. А после полудня заняться рутиной, а также уделить время своей собственной персоне.Часы удачи: с 8.00 до 13.00.14 января, четвергДень обладает мощной энергией роста. Поэтому сейчас благоприятное время для того, чтобы начать новое дело, открыть вклад в банке и заняться инвестициями, приняться за учебу, поступить на новое место работы. Отличный момент и для того, чтобы заключить брак.Часы удачи: с 10.00 до 17.00.15 января, пятницаПротиворечивый по характеристикам день. Он точно не даст нам удачи в бизнесе. Особенно не стоит сейчас иметь дело с деньгами. Отложите и крупные покупки. Для того же, чтобы привести мысли в порядок, а заодно рабочий стол, и бумаги – лучшего момента не сыскать.Часы удачи: с 9.00 до 11.00.16 января, субботаЕсли есть возможность не притрагиваться к рабочим делам, так и поступите. Надо дать себе отдых от звонков и просьб о немедленном реагировании.Стараемся настроиться на приятную волну и получить побольше позитивных эмоций.Часы удачи: с 12.00 до 15.00.17 января, воскресеньеХороший день. Включаем в планы подписание договоров, налаживание связей, знакомства. А еще здорово отправляться в путешествия, проводить косметические и оздоровительные процедуры.Часы удачи: с 9.00 до 16.00.18 января, понедельникНе лучшее начало недели. Не нужно отправляться в путешествия и делать крупные покупки.Особую роль играет слово. Не стоит посылать кому-то проклятия, а также разбрасываться бранными выражениями, все это быстро вернется рикошетом.Часы удачи: с 10.00 до 11.00.19 января, вторникЛучший день для различных начинаний. Смело принимаемся за финансовые проекты. Хорошо страховаться, заниматься инвестициями, делать крупные вложения, например, покупать недвижимость.Часы удачи: с 13.00 до 18.00.20 января, средаБеремся за дела, которые подразумевают процветание и деятельность на долгие годы. Например, это может быть начало учебы, вступление в должность, перемена места жительства.Кроме того, можно заняться матримониальными хлопотами.Часы удачи: с 10.00 до 14.00.21 января, четвергЕще один день, приносящий удачу в делах. Особенно он благоприятствует тем, кто создает семью, занимается строительством родового гнезда и занимается прочими фундаментальными делами.Часы удачи: с 10.00 до 16.00.22 января, пятницаНе лучший день для активности: он под знаком разрушения. Потому, нечто важное сегодня лучше не предпринимать, а лучше посвятить время домашним хлопотам, рутине.Часы удачи: с 12.00 до 14.00.23 января, субботаЗаниматься работой сегодня – пустая трата времени. Нужно отдыхать от забот, расслабляться. Лучше всего это сделать в компании близких людей, друзей. И удовольствие получите, и связи укрепите!Часы удачи: с 9.00 до 11.00.24 января, воскресеньеНельзя заниматься строительством и не следует отправляться в путешествия. Не подходит день и для того, чтобы заниматься различными земляными работами. Только незначительные дела, рутинные.Впрочем, есть исключение – сегодня можно сделать удачные покупки.Часы удачи: с 12.00 до 16.00.25 января, понедельникСтоит свести к минимуму «общение» с деньгами. Исключаем любой риск, а особенно экстремальные виды спорта.Зато удачный момент для того, чтобы решить многие проблемы.Часы удачи: с 14.00 до 17.00.26 января, вторникДень работы в команде. Коллективный разум справится с любыми, даже очень сложными задачами.Кроме того, сегодня хорошо выступать с различными инициативами, а также обращаться с просьбами к начальству.Часы удачи: с 11.00 до 14.00.27 января, средаОчень удачный день. Подходит для большинства мероприятий и событий. Однако прежде, чем принять какое-либо решение, следует взять паузу и хорошенько подумать. Необдуманные, быстрые ответы приведут к неминуемым ошибкам.Часы удачи: с 17.00 до 19.30.28 января, четвергПодготовка к важным событиям, датам и решениям. Помните, важно «подчистить хвосты»: ничего нового не получится, если за нами тянутся недоделки.День подходит для укрепления любовных связей.Часы удачи: с 9.00 до 12.00.29 января, пятницаБлагоприятный день. Подходит для масштабных покупок и продаж, финансовых операций, инвестиций.Хорошо обзаводиться недвижимостью и приобретать автомобиль. А также осваивать принципиально новые для себя занятия.Часы удачи: с 9.00 до 16.00.30 января, субботаХороший день для стрижки, а также для различных медицинских манипуляций, направленных на удаление всевозможных «ненужностей».Уборка дома избавит жилье от негативной энергии и даст приток свежей. Постарайтесь очистить дом от ненужных вещей.Часы удачи: с 11.00 до 14.00.31 января, воскресеньеСугубо домашний день. Планируйте дела, связанные исключительно с семьей и близкими. Заботьтесь, кормите, лелейте. Завершите то, что начато, а также хорошенько отдохните, ведь в ближайшее время силы понадобятся на великие дела.Часы удачи: с 16.00 до 19.00.