Смертность в России выросла на 13,8%. Таковы данные за 11 месяцев этого года по сравнению с 2019 годом.Как рассказала в понедельник на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова, более 81% прироста общей смертности приходится на ковид и его последствия.По ее словам, по итогам этого года также увеличится показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной и эндокринной системы, поскольку люди, страдающие этими заболеваниями, наиболее подвержены новой коронавирусной инфекции.Как рассказала Голикова, самые плохие показатели по смертности пришлись на ноябрь и декабрь.- Это связано с осенне-зимним периодом, когда распространение новой коронавирусной инфекции усиливается в связке с другими заболеваниями, - пояснила Голикова.Она также рассказала, что по итогам декабря в России будет выпущено свыше 1 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Это вдвое больше, чем планировалось.По ее словам, в приоритете у правительства вакцинация людей в возрасте 60+.Голикова также прокомментировала ситуацию с бедностью в стране.- 80% российской бедности – это семьи с детьми. Объем недостающих ресурсов, чтобы выйти из бедности, перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 миллиардов рублей, - сказала Голикова в эфире Первого канала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПомутнение сознания, тревога, слабость: врач-психиатр рассказала о том, как психика справляется с коронавирусомВосстановление после ковида зачастую занимает пару месяцев (подробности).