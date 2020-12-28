Перед Новым годом все мы, так или иначе, подводим итоги. Размышляем, удачным ли был уходящий год, какие из поставленных целей и задачей удалось выполнить, что ждет нас впереди.Некоторые в течение года ведут дневники, отмечая, хорошим или плохим был день, вносят туда памятные события или просто следят за своим сном, питанием и другими важными показателями, чтобы через определенное время – месяц, квартал, полгода, отследить динамику. Интереснее всего подсчитывать результаты в конце года, цифры порой впечатляют.Похожие итоги предлагает подвести Яндекс Go. В приложении в преддверии праздника появилась функция, с помощью которой можно узнать, как часто в этом году вы ездили на такси, сколько городов посетили, сколько часов в общей сложности провели в такси, сколько километров накатали за год. Можно даже узнать, сколько раз водители оставили о вас положительный отзыв и как часто вы оставляли чаевые.Там же есть статистика и по онлайн покупкам. Не менее любопытно посчитать, сколько раз курьеры привозили вам свежие продукты из Лавки, готовые блюда из Еды, или какой из ресторанов стал вашим фаворитом за год.ГДЕ СМОТРЕТЬ СВОИ ИТОГИКаждый пользователь приложения видит свою собственную статистику. Чтобы ее увидеть, обновите приложение Яндекс Go до последней версии и найдите на карте веселую праздничную мандаринку. Обычно она отображается практически в центре экрана. Кликнув на нее, вы увидите свои итоги.Каждая цифра сопровождается забавными комментариями от Яндекса, которые поднимают настроение.Например, вот какие итоги года оказались у одной из наших сотрудниц:62 – столько раз водители оценили поездку с вами на отлично. Кажется, вы просто замечательный человек!2763 – столько минут провели в такси. Смотрели на город, слушали музыку, отдыхали от зума.1 – столько раз заказывали «Грузовой». Вы переехали, но это не точно.Здесь Яндекс угадал — наша сотрудница действительно переехала летом!А вот данные другого коллеги:1458 км проехали с нами. Не так уж и мало путешествовали, если сложить все поездки в Яндекс Go.97 – столько поездок с Яндекс Go за год. Делитесь с друзьями: у кого больше?5 – столько городов России посетили. Зачем Бали, если есть прекрасное место – Казань.455 – столько баллов Плюса вы накопили. Можно спустить на поездки или подарки в Маркете: 1 балл = 1 рубль.Результаты отображаются в формате сторис. Можно сделать скриншот и сразу поделиться с друзьями. Может быть, именно ваши цифры окажутся рекордными!