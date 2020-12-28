В разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова поставлена точка: 28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг брак 33-певицы и 42-летнего фотографа. Теперь певица официально свободна и может строить свою жизнь дальше без оглядки на мужа.Супруги тянули с разводом больше года. По словам друзей, Полина и Дмитрий разъехались еще осенью 2019-го. Но заявление о расторжении брака звезда шоу-бизнеса подала только месяц назад, 24 ноября. Судя по всему, инициатором разрыва стала именно Полина. Дмитрий то и дело намекал в Инстаграме, что по-прежнему любит жену и болезненно переживает случившееся. А узнав о том, что Гагарина все-таки подала на развод, опубликовал в соцсети видеоролик, в котором признался, что не жалеет о прожитых с певицей годах.- Друзья, я должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья - это лучшее, что может произойти с человеком в его жизни. Добрая счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы, - пожелал Исхаков.Ни Полина, ни Дмитрий не рассказывают, из-за чего они решили разойтись. Многие уверены, что все дело в деньгах: видимо, Гагарину стало утомлять ее положение главной добытчицы в доме. Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Он взял на себя все домашние хлопоты и занимался детьми, пока она ездила на гастроли. У Гагариной есть сын от первого брака с актером Петром Кисловым – сейчас Андрею 13 лет. А три года назад певица снова стала мамой: она родила Исхакову дочку Мию. Дмитрий быстро нашел общий язык с Андреем и считает его своим сыном.Недавно на шоу «Вечерний Ургант»Полина подтвердила, что они с мужем расстались цивилизованно и постарались сохранить отношения ради детей.- Нет никакой ссоры, дележа имущества, детей. Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное, - заключила Гагарина.