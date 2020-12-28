Турция ввела новые требования для туристов. Теперь прилететь в Анталью или Стамбул можно только с ПЦР-тестом на коронавирус. Новшество вступает в силу с 30 декабря, так что если собираетесь в самую популярную у российских отпускников страну на новогодние каникулы - имейте ввиду, нужно сдать анализ на Covid-19. Сначала Минздрав Турции хотел ввести новое требование с 28 декабря, но чуть сдвинули дату - иначе многие пассажиры не успели бы сделать тест.Требования у ПЦР-тесту для поездки в Турцию:- Нужен всем пассажирам, летящим в турецкие аэропорты, рейсами любых авиакомпаний. Исключение - дети до 6 лет.- справку нужно предъявить при посадке на борт (а не по прилету на границе). Без неё к полету не допустят.- тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.- документ должен быть на английском языке (с этим проблем нет, российские лаборатории без проблем оформляют справки на английском).ПЦР обязателен также для пассажиров, которые летят со стыковкой в Турции в другие страны. А таких много, аэропорт Стамбула крупный международный хаб, причем один из немногих, что сейчас доступны российским путешественникам.\\"Пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени\\", — говорится в официальном сообщении авиакомпании Turkish Airlines. Но, ещё раз, это касается и пассажиров других перевозчиков.Собственно, любителей отдыха за границей ПЦР-тестом не удивить. Он нужен для въезда почти во все страны, открытые сейчас для россиян: в ОАЭ, на Мальдивы, в Египет, Сербию, теперь вот ещё в Турцию. На Кубе всем прибывающим тест делают в аэропорту по прилету. А вот отправиться на Занзибар по-прежнему можно без справок и анализов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще одна страна полностью закрыла свои границы для иностранцевВ Индонезию нельзя будет въехать с 1 по 15 января (подробности).