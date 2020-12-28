Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Красноярск, Дивногорск, Нижний Новгород и Миасс – в этих городах накануне Нового года ведущий производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии компания En+ Group установила праздничные инсталляции. Центральным объектом инсталляции стала световая арка, украшенная снежинками с логотипом компании и дополненная символами новогодних торжеств – оленями и ажурными елями.Алюминиевые конструкции инсталляции произведены в Санкт-Петербурге и смонтированы на центральных площадях и улицах городов, где работают предприятия компании. Чтобы создать праздничное настроение в инсталляции используется сочетание холодного белого света и теплого с холодным мерцанием. Арт-объекты уже оценили первые гости – как дети, так и взрослые. Инсталляции будут радовать жителей городов до 10 марта.Установка световых тоннелей – это часть социальной политики компании, основанной известным промышленником Олегом Дерипаской и направленной на улучшение качества жизни в регионах присутствия компании.