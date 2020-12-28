Дурацкий год.Я не ношу сережки, потому что некуда.Дома - как-то глупо, после 19 лет супружеской жизни муж любит не за это (нет, если я надену противогаз, он спросит: «Что, дорогая, брови выщипала?»), а во все остальные пункты моего присутствия - школу, супермаркет и аптеку - совсем нелепо. Я же там в шапке, то есть платке.Раньше хоть в школу пускали, на собрания и утренники, а теперь мы, родители, топчемся у крыльца на морозе.Работа - дома за компом или в командировке, а командировка - это те же треники с вытянутыми коленками, что гуляют и в супермаркет на районе.Немного похоже на декрет, но даже в декрете (даже!) можно было выехать в редакцию, надев каблуки и нитку жемчуга до пупа, или пойти в гости, или позвать гостей смотреть ребёнка.А теперь?В редакции пусто, там можно ходить хоть голой, то есть - в тех же трениках.Гости боятся идти домой, и в театр тоже боятся, и предлагают... погулять по парку. Опупеть альтернатива! Рейтузы с начесом.И вечные маски! Я, как уже сказала, ношу на улице платок, то есть уши туго притянуты к голове.Куда цеплять эту обязаловку?Высвобождаем одно ухо... все, платок съехал, на голове воронье гнездо. Каждый раз!С вороньим гнездом и в трениках.Моя черепаха, которая живет в аквариуме, все время плывет в одну сторону: к людям.Люди в красивой одежде, как мне найти вас? Где вы?Где продолжается жизнь?И где тут носят сережки?