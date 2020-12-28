В Рязани 28 декабря открыли необычный арт-объект — опору ЛЭП с символикой ВДВ. Конструкция выполнена в виде раскрытого парашюта с двумя самолетами по бокам и надписью «Рязань – столица ВДВ». Новая опора - часть действующей линии электропередачи 110 кВ - заменила собой две старых опоры.Идея создания патриотичного энергообъекта принадлежит ПАО «Россети». Компания взяла на себя все расходы по его производству и установке. Символическую кнопку во время церемонии открытия опоры ЛЭП нажали генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Алексей Рагозин и глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. По словам Павла Ливинского, этот объект – знак благодарности военнослужащим ВДВ за их вклад в защиту интересов страны.- Везде в регионах, где мы осуществляем масштабные программы по реконструкции и модернизации сетей, внедрение цифровой трансформации, приведение в порядок всех систем электросетевого комплекса, устанавливаем стилизованные опоры, - рассказал глава «Россетей». - Подобный объект есть в Калининградской области, там волк Забивака олицетворяет проведение чемпионата мира по футболу. Во Владимирской области установлен «Богатырь», подчеркивающий становление российского государства и доблесть воинской славы. В Воронежской области опора олицетворяет столицу российского флота. Теперь установлена опора и в столице ВДВ.По словам главы региона, объект наверняка станет новой достопримечательностью областного центра.- Этим новым символом Рязани мы будем гордиться и показывать его нашим гостям, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Если бы не добрая воля энергетиков, такого объекта у нас, конечно, не появилось бы.Новый энергообъект уже вошел в историю: его занесли в Книгу «Рекорды России» как самую большую в мире опору ЛЭП с символом ВДВ. Размеры конструкции впечатляют: ее высота — 32 метра, ширина – 35 метров, масса – 90 тонн. Рядом с опорой расположился стенд с информацией о десантниках-героях Российской Федерации.