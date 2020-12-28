В январе 2021 года Фонд Росконгресс запускает ряд проектов, направленных на содействие в социализации подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одним из таких проектов станет «Школьный друг», его цель – создание дополнительных возможностей для повышения успеваемости и сдачи выпускных экзаменов.Презентация проекта состоялась 22 декабря на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие представители школ, правоохранительных органов, специализированных учреждений по работе со сложными подростками Василеостровского района и представители «Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».Фонд Росконгресс представлял руководитель специальных проектов дирекции по работе с участниками Илья Гулидин, который рассказал о проекте и ответил на вопросы комиссии.«Каждый человек имеет право на получение образования. Фонд Росконгресс выступил с инициативой проекта «Школьный друг», чтобы дать возможность подросткам реализовать себя, получить новые знания и развить уже существующие навыки. Реализация таких идей и начинаний приобретает сегодня особое значение. Уверен, что эта инициатива будет успешно развиваться», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.