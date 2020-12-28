В преддверии новогодних праздников компания En+ Group определила ключевые события 2020 года, к которым имела самое непосредственное отношение. Это и масштабные производственные программы, и социально важные акции для городов и регионов, и многое другое. Напомним, En+ Group является крупнейшим в мире независимым производителем гидроэнергии (основные предприятия компании находятся в Сибири), а также крупнейшим в России производителем алюминия.Итак, вот десятка событий, которыми запомнится 2020 год по версииEn+Group.1. БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМВо время пандемии коронавируса En+ Group были предприняты активные действия по борьбе с распространением новой инфекции. Это касается ибезопасности собственных сотрудников, и помощи регионам.Так, еще в середине марта внутри En+ Group был организован оперативный штаби собственная внутренняя горячая линия. Часть сотрудников немедленно перевели на удаленную работу. Тех же, кто поддерживал теплом и электроэнергией жилые дома, больницы, производства, обеспечили защитными средствами - масками, перчатками, антисептиками.Также компания запустила волонтерскую акцию - пенсионерам, которым было предписано во время пандемии не выходить из дома, на дом развозили продуктовые наборы.В городах, где находятся входящие в состав En+ Group ГЭС и заводы, компания закупала и передавала местным больницам СИЗы (средства индивидуальной защиты - костюмы, маски и перчатки). По инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаскибыли построены7 медицинских центров для лечение внебольничной пневмонии и компания инвестировала в строительствопорядка 4 млрд рублей. Также в больницы передали 15 машин скорой помощи, аппараты ИВЛ, оказали финансовую помощь на приобретение лекарств.2. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ГЭС «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»En+ Group с 2007 года реализует большой инвестиционный проект - программу «Новая энергия», в рамках которой проходит модернизациягидроэлектростанций Ангарско-Енисейского каскада. Благодаря замене основных деталей на более современные увеличивается выработка электроэнергии. В общей сложности в этот проект компания Олега Дерипаски вложит 21 млрд рублей.Например, в 2020 году на Иркутской ГЭС заработал новый гидроагрегат №2. Это позволило увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Так же на гидроэлектростанции начались работы по замене гидроагрегата №1.На Красноярской ГЭС начался капитальный ремонт с элементами реконструкции гидроагрегата №4. Параллельно запущен глобальный проект по замене семи силовых трансформаторов - он продлится до 2028 года.В этом году на Братской ГЭС завершена подготовка к замене рабочих колес. Первое из шести колес поступит на предприятие в марте 2021-го и будет установлено на гидроагрегат №3.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦВ Ангарске компания завершает проект по переводу нагрузки с ТЭЦ-1 на более эффективную ТЭЦ-9. Это результат семилетней программы модернизации, перехода от неэффективной генерации на более экологичное тепло- и энергоснабжение. En+ Group инвестировала в нее 3,45 млрд рублей.В нынешнем году компания запустила процесс модернизации и других ТЭЦ Иркутской области. На ТЭЦ-6 в Братске до 2022 году заменят основные элементы оборудования станции. (Инвестиции - около 1,6 млрд рублей). Это позволит увеличить мощности станции на 5 МВт.На Иркутскую ТЭЦ-10 поставят три турбогенераторов нового поколения общей мощностью 450 МВт. (Стоимость проекта - 1,3 млрд рублей). Помимо этого, на ТЭЦ-10 модернизируют три энергоблока. (Работы обойдутся в 1,1 млрд рублей).4. НОВАЯ СЕТЬ ЗАПРАВОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙКонец нынешнего года был также ознаменован для En+ Group запуском в Иркутской области первых трех электрозаправочных станций (ЭЗС), где можно заряжать электромобили. Здесь установлено самое современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно заряжать электрокары. (Причем, одновременно можно заряжать сразу два электромобиля). «Быстрая» зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе.Компания En+ Group инвестировала в этот проект более 10 млн руб.5. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСАЕще одно перспективное направление - в 2020 году En+ Group совместно с компанией BitRiver создали совместное предприятие по Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Первая площадка уже действует в Братске. En+ Group со своей стороны обеспечивает гарантированные поставки электричества (10 МВт), а BitRiver отвечает за операционное управление. Планируется, что в будущем мощность объекта увеличится до 40 МВт.6. РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ОБСЛУЖИВАНИЯВ Нижнем Новгороде заработал колл-центр для клиентов АО «Волгаэнергосбыт», которые теперь могут в режиме реального времени задать сотрудникам компании интересующие вопросы и получить на них ответы. Это, конечно, делает взаимодействие потребителей с компанией-поставщиком электроэнергии более комфортным и эффективным.А компания «Иркутскэнергосбыт» расширила для своих пользователей функционал Личного кабинета. Там теперь можно даже сделать акт сверки взаиморасчетов. Благодаря новому пакету удобств за год число пользователей личного кабинета выросло на 20% (к системе подключены уже более 540 тысяч человек), а доля платежей через онлайн-сервисы - до 57%.7. 10-ЛЕТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «360»Жители городов, где находятся различные подразделения En+ Group - Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Дивногорска, Миасса и Нижнего Новгорода - уже давно знакомы с волонтерской акцией «360». Она объединяет людей с активной гражданской позицией, для которых забота об окружающей среде не пустой звук.В нынешнем году участники этой экологической акции, запущенной 10 лет назад компанией En+ Group, собрали в различных природных объектах 520 мешков мусора. Таким образом на переработку отправлены:- 1290 кг стекла,- 270 кг металла,- 330 кг пластика,- 3500 кг автомобильных покрышек.Кроме того, волонтеры высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха.Стоит отметить, что проект «360» прежде всего является частью комплексной программы En+ Group по защите экологии озера Байкал и заповедных территорий России. Это не только непосредственно волонтерские акции на берегу по сбору мусора, но и научные, образовательные, просветительские проекты.В 2020 году в городах Иркутской области и Красноярского края также стартовал грантовый конкурс, который поддерживает экологические инициативы по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия En+ Group. Благодаря поддержке энергетической компании в Иркутске запущен масштабный арт-объект «Водовороты», на самом большом острове Байкала Ольхон были маркированы экотропы, заработал информационный сайт «Центр устойчивого развития на Байкале», волонтеры расчистили и благоустроили 3 родниковых ручья, береговую часть рек Солзан и Харлахта, благоустроили 4 зоны отдыха.В 2021 году география конкурса будет расширена на города Ангарск, Миасс и Нижний Новгород.8. ЗАПУСК КОРПОРАТИВНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЫЛетом текущего года компания En+ Group запустила корпоративную жилищную программу для сотрудников своих энергетических предприятий в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске, Миассе. Это решение было принято Олегом Дерипаской после встречи с Рабочими советами компаний:- Компания берет на себя оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту участника программы.- Компания оплачивает 50% ежемесячных платежей.- Ипотечный кредит по желанию участника программы предоставляется на 10, 15 и 20 лет.- В ноябре ипотечная ставка составляла 6,25%.За первые месяцы из числа сотрудников, подавших заявки на участие в программе, утверждены уже 80 человек. Люди начали въезжать в новые квартиры еще до Нового года.Стоит отметить, что ранее аналогичная жилищная кампания проводилась среди сотрудниковалюминиевыхзаводов En+ Group.9. ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТА «НА ЛЫЖИ!» И ЛЫЖНАЯ БАЗА В ТУЛУНЕПроект «На лыжи!»в этом году отмечает свое 5-летие. Он проводится совместно компаниями En+ Group, РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок Россиитакже по инициативе основателя компаний.Перед проектом стоит задача повышать качество жизни в регионах через пропаганду спорта и здорового образа жизни. Компания инвестировала в проект более 360 млн рублей. На эти деньги модернизируются лыжные базы, стадионы, закупается оборудования для их обслуживания. Помимо этого, компания закупила для спортсменов более 1100 единиц лыжного инвентаря, а 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.В Тулуне на деньги проекта весной 2020 года в Тулуне завершили строительство здания лыжной базы – с раздевалками, тренерскими, комнатами для хранения инвентаря, теплой стойнкой для снегохода, который будет укатывать лыжню. После наводнения 2019 года это один из ключевых проектов по восстановлению и развитию социальной инфраструктуры города.10. ПОДДЕРЖКА ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»Иркутская «Байкал-Энергия» - сегодня одна из главных сибирских команд по хоккею с мячом. За последние пять лет клуб выигрывал Кубок России и четырежды становился призером чемпионата страны. En+Group сотрудничает с «Байкалом-Энергией» с начала 2000-х, а ныне является генеральным спонсором клуба.Благодаря поддержке En+Group на пост главного тренера команды удалось пригласить Евгения Хвалько, который за свою игровую карьеру трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, четырежды - чемпионат России. Инвестиции компании позволили также обновить состав. В команде теперь выступают сразу пять игроков национальной сборной России и первый в истории иркутского хоккея с мячом легионер из Скандинавии, швед Мартин Ландстрём.После первой половины сезона «Байкал-Энергия» находится в группе лидеров и борется за медали Чемпионата России.В 2020 году в Иркутске построили новый Ледовый дворец «Байкал». Клуб получил его в безвозмездное пользование на десять лет. Теперь «Байкал-Энергия» и ее «молодежка» имеют возможность тренироваться и проводить домашние матчи на льду новой арены, а любители хоккея - «болеть» в комфортных условиях.