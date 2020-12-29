О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать, что в стране кризис и он вынужден нам снизить зарплату.* * *«Овен, сегодня у вас удачный день, в обед - деловые переговоры, а вечером возможна романтическая встреча».Бомж Виталя, по знаку - Овен, с умилением читал ежедневные гороскопы в газетах…* * *- Петрович, а чего ты с женой-то разводишься?- Так она ж уже полгода со мной не разговаривает.- Дурак ты, Петрович, другую такую жену хрен найдешь!* * *- Мама миа, итальяно писсуаро! - закричал кот, увидев в прихожей новые итальянские туфли…* * *Этот неловкий момент, когда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, а в голове: «Веди себя естественно, ты ничего не украл».* * *- Как зовут вашего кота?- Днем или в пять утра?* * *Подхожу к автостоянке и глазам не верю - блондинка заливает масло в двигатель!Подхожу ближе - нет, все в порядке - заливает в бачок омывателя.* * *- Обязательно отдайте своего ребенка в детсад хотя бы на пару недель!- А зачем?- Тогда вы сможете объяснить гостям, где он выучил все эти слова.* * *Мои знакомые называют детскую комнату, где живет их шестилетний сын, очень метким словом - «сынарник».* * *Молодость людям дана для того, чтобы каждый вступил в зрелость со своим уникальным набором хронических заболеваний.* * *Если очень долго смотреть на юг, ничего не делая, то на затылке вырастет мох.* * *- У меня банковскую карточку украли.- В милицию заявил?- Нет.- Почему?- Вор тратит по ней меньше, чем жена.* * *- Жаль, что не слушал советы отца, когда он мне говорил.- А что он тебе советовал?- Откуда я знаю, я ведь не слушал...* * *Мой лучший результат в беге на три километра - двести метров.* * *- Анжела, а ты смогла бы всю жизнь прожить с одним мужиком?- Да я-то смогла бы, но мужика жалко!