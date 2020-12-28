«Может, это и донос (как в года обкома),Только всё же, Дед Мороз, оставайся дома.Не натягивай парик. Береги силёнки.Ты ведь всё-таки старик - будь на удалёнке.Почтой, вон, отправь мешок. Не поддайся хайпу.Я тогда тебе стишок расскажу по скайпу.Будь умнее. И прости. Распряги оленей.Не, ну правда, пропусти год ограничений.Нет причины рисковать. У тебя одышка…Ляг, пожалуйста, в кровать и смотри кинишко.Одеяло натяни возле батареи.Знаешь, деда, в эти дни надо быть мудрее.Будем в этот раз встречать Новый год в фейсбуке».Дата, подпись и печать.«Деду лично в руки».Замер я как мракобес. И в конце добавил:«А вообще лишать чудес я страну не вправе».И писать ему давай, словно другу, в личке:«Деда, милый, приезжай хоть на электричке…От инфекции спаси. Вся столица в стрессе.Приезжай к нам на такси. Или на экспрессе.Окуни свой посох в йод. Разожги лампаду.Сядь в последний самолёт. Проплетись по МКАДу.Как обычно, не забудь, что мы верим в сказки.Только ты при этом будь в медицинской маске.Маска будет словно щит. И назло злодеямЭтот долбанный ковид вместе одолеем».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы так боялись этого ковида, что хоть ложись и сразу помирай»: Послание потомкам от переживших пандемиюКорреспондент kp.ru Павел Клоков попробовал заглянуть в будущее - и вот что из этого получилось (подробности)