Столичные врачи спасают сегодня не только зараженных коронавирусом, но и пациентов с другими болезнями. Ежедневно терапевты, хирурги, кардиологи, другие специалисты и лаборанты ведут приём горожан в районных поликлиниках. Для улучшения комфорта как медиков, так и посетителей в устаревших зданиях запустили масштабную реконструкцию. До 2024 года по всему городу реконструируют около 140 корпусов поликлиник. Кроме того, построят ещё 30 новых - в районах, где их не хватает. В следующем году обновление лечебных учреждений останется приоритетной работой для городских властей, несмотря на пандемию и денежный дефицит.ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУПредпраздничная декабрьская неделя началась в Москве с открытия после комплексной реконструкции сразу трёх детских поликлиник - № 98 филиал № 2 на Чертановской улице в районе Чертаново Южное, № 38 филиал № 2 в Проточном переулке на Арбате и № 140 филиал № 1 на бульваре Яна Райниса в районе Северное Тушино.«Мы запустили в этом году масштабную программу реконструкции городских поликлиник, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии поликлиники в районе Чертаново Южное. - Это самая масштабная программа амбулаторного звена, которое находится на передовой, и практически все москвичи в течение года посещают поликлинику. Огромный наплыв людей - здесь нужен комфорт, хорошее оборудование, комфорт для тех, кто приходит, для врачей и медицинских сестер. Три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала».По его словам, в следующем году будут запускаться еще десятки поликлиник после реконструкции. Как отметил мэр, важно, чтобы работа велась быстро и качественно. «Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались, считанные месяцы проходят от начала до конца», - подчеркнул Собянин.Мэр выразил благодарность медицинским коллективам районных поликлиник. «Вы сегодня тоже находитесь на передовой, сегодня десятки тысяч москвичей болеют коронавирусом и находятся на амбулаторном наблюдении, - сказал глава города. - Это, конечно, огромная дополнительная нагрузка. Но и, помимо этого, вы продолжаете делать свою основную работу. Спасибо вам огромное».СТАНДАРТ ОДИН ДЛЯ ВСЕХОбычные поликлиники во время модернизации превращаются в современные медицинские центры. Причем независимо от района, москвичи везде получают одинаковый набор услуг и комфорта. Для этого несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах внедрили Московский стандарт поликлиник.Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации с консультантами. В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны для ожидания, кулеры с водой и вендинговые автоматы. А в детских поликлиниках ребятишки могут поиграть в игрушки, а мамы – уединиться, чтобы покормить ребенка. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.Затем в 2019 году правительство Москвы разработало «Новый московский стандарт поликлиник», который стал логичным продолжением стандарта первого поколения. Свои идеи по улучшению качества медицинской помощи высказали врачи во время специального онлайн-опроса весной прошлого года. В нем участвовали более 4 тысяч медиков, которые оставили 2 700 предложений.Новый московский стандарт поликлиник поддержали горожане. В голосовании на «Активном гражданине» приняли участие более 212 тысяч человек. Из них более 70% одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции 137 зданий городских поликлиник.ВАЖНО!Меньше очередей, больше удобстваНовый московский стандарт поликлиник состоит из таких требований:1. Больше врачей самых востребованных специальностей.В каждом филиале поликлиники прием ведут врачи по 8 наиболее популярным направлениям – врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.В каждом головном подразделении пациентов будут дополнительно принимать до 5 врачей узких специальностей – аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. Благодаря этому пациенты меньше бегают между филиалами поликлиник. А самые нужные врачи могут принимать посетителей максимально близко к месту их жительства.2. Современная техника.В филиалы поликлиник закупают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики.Головные здания поликлиник оснащаются МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), эндоскопическим оборудованием. Больным не надо ездить далеко от дома, чтобы пойти обследование. Техника становится цифровой, с возможностью загружать данные в единую городскую базу хранения медицинских изображений.3. Цифровой сервис.Пациенты получили доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований. Этот сервис будет постепенно расширяться.4. Удобная навигация.Самые востребованные кабинеты врачей - на нижних этажах, менее посещаемые и администрация – на верхних этажах.Кабинеты узких специалистов – там, где возможно, – будут работать на одном этаже с функциональной диагностикой. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога. Все это помогает уменьшить очереди и сделать ожидание приёма комфортнее. Там, где возможно, открывают буфеты для пациентов и персонала.5. Комфорт для врачей и медсестер.В поликлиниках появляются уютные комнаты отдыха, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе.Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы – креслами, шкафами, столами и стульями.6. Благоустройство вокруг поликлиники.Около зданий - газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.КОНКРЕТНОМеняют все - от лампочек до сложной медтехникиНа примере открывшейся после реконструкции поликлиники в районе Чертаново Южное на Чертановской улице можно увидеть, что именно меняется в устаревшем здании. По сути, остаются только стены, а все остальное - от лампочек до сложной медицинской техники - полностью обновляется. Например, в этой поликлинике:- отремонтировали фасад, стяжку пола, внутреннюю отделку помещений;- заменили 87 дверных и 101 оконного блоков;- установили лифт;- обновили системы электричества, воды и канализации, отопления, вентиляции;- закупили 877 единиц современной медицинской техники, в том числе рентгенографический комплекс на 2 рабочих места и 2 аппарата УЗИ.Здание рассчитано на 320 посещений в смену.ЦИФРЫ И ФАКТЫСпециалисты Комплекса городского хозяйства Москвы сейчас реконструируют 37 городских поликлиник общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Из них:- 11 поликлиник полностью обновят до конца 2020 года;- 26 поликлиник планируют открыть в начале 2021 года.На всех площадках работают свыше 5 350 рабочих и 310 единиц техники.