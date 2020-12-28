Бывшие жены Армена Джигарханяна что ни день, то делают резкие заявления в адрес друг друга. На днях вторая супруга актера Татьяна Власова в эфире шоу Андрея Малахова откровенно заявила о том, как хотела расправиться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она сообщила, что могла бы дать сопернице \\"по морде\\" и спустить ее с лестницы. Третья жена Армена Борисовича молчать не стала и ответила на угрозы пенсионерки.\\"Может быть, я на нее в суд подам, если она расправой мне угрожает. Это значит лишь то, что она - невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях\\", - заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.Кроме того, пианистка посоветовала Татьяне Власовой сходить к доктору и получить заключение. \\"А потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет. Я стараюсь не общаться с подобными людьми\\", - цитирует артистку ФАН.Напомним, с момента смерти Армена Джигарханяна прошло уже 40 дней. Но его близкие так и не смогли найти общий язык. 77-летняя Власова предположила, что Виталине помогли пробиться в жизни особенности ее характера. \\"Тут безмерная наглость, перед которой расступаются. Настолько эта наглость большая и напористая. Правда, потом все равно люди ее распознают. Она змея подколодная\\", - отметила пенсионерка.Цымбалюк-Романовская, с которой Джигарханян состоял в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го, была шокирована словами пожилой женщины. \\"Как говорил Армен Джигарханян: «Когда актер спивается, он перестает быть актером и становится алкоголиком». А алкоголики, как известно, продадут кого угодно плюс ум, честь, совесть и репутацию. Мне жаль, что на наших глазах представители некогда великой эпохи советского кинематографа унижают себя... Завидовали нашему браку: кто может себе позволить жениться в 80 лет на любимой женщине?\\", - написала она в блоге под фото, где в кадре Армен Борисович ее нежно целует.