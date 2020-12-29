Для Официального представителя МИД России Мария Захаровой главными словами 2020 года стали «вызов», «воля», «любовь». Масштабная кампания по возвращению россиян на Родину в условиях повсеместных ограничений из-за пандемии вывела их на первый план. А какие слова стали главными для вас?Сергей ЦЕКОВ, член Совета Федерации от Крыма:- Два слова: здоровье близких.Николай СВАНИДЗЕ, историк и телеведущий:- Пандемия коронавируса. Эти слова вне конкуренции. Хотя к ним приблизились еще два слова с предлогом - поправки к Конституции.Максим СУРАЙКИН, лидер партии «Коммунисты России»:- Три слова: рождение дочери Ульяны. Имя придумала жена. И несмотря на тяжесть года, когда мы потеряли немало товарищей, а у супруги не стало отца, для меня 2020-й всегда будет памятен именно появлением дочки.Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:- Карабах. Внучка в институте. Она подарила главную радость. А Кавказ - проблема на близкое будущее...Андрей КАБАНОВ, глава фонда «Город без наркотиков»:- Мы песчинки. В этом году многие это поняли. Щелчок - не взлетели самолеты. Щелчок - закрылись другие страны.Карен ШАХНАЗАРОВ, руководитель «Мосфильма»:- Преодоление. Его было много. И оно продолжается.Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых и луковых культур НИИ риса:- Вирус и потери. Я только что потерял однокурсника - сгорел за три дня. И бабушка моя ушла. И еще слово иммунитет. У меня с детства во дворах под Новороссийском такой он был заложен, что сегодня ничто не берет!Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:- Четыре слова: быстрее бы он прошел!..Евгений, читатель сайта KP.RU:- Белоруссия! От вируса уже есть вакцина. А от протестов в Белоруссии - нет. Братской стране выздоровления!