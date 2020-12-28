После того, как Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус, ему то и дело пытаются сосватать новую девушку. Очередную невесту шоумену подобрали в новом выпуске «Comedy Club». В шоу на канале ТНТ пришли солистки группы «Фабрика». Они-то и озаботились личным счастьем Гарика.Роль свахи взяла на себя «фабрикантка» Мария Гончарук. Певица сообщила, что этим вечером в зале присутствуют ее прекрасные подруги. Мария посоветовала Гарику обратить внимание на одну из девушек – 25-летнюю блондинку по имени Алена.- Я слежу за Гариком после того, как он освободился. Надо за ним приглядывать. У меня есть свободные подруги, - рассказала Гончарук и показала на сидящую в зале Алену. Той перспектива знакомства с Харламовым явно понравилась. Девушка широко улыбнулась на камеру.В ответ Гарик вспомнил главное брачное шоу России – программу «Давай поженимся!», с ведущей которой Ларисой Гузеевой он давно воюет в Инстаграме.- У меня такое ощущение, что я у Гузеевой. Но мне туда нельзя. Там Моргенштерн, - пошутил Харламов.В ходе словесной перепалки Мария Гончарук добавила, что Гарик не такой уж и завидный жених. К тому же ему хорошо бы похудеть.- Правда, что с тебя взять? Детей только можешь сделать. Ну и пару кило тебе надо скинуть, - саркастически заключила певица.Напомним, суд развел резидента «Comedy Club» Гарика Харламова и звезду фильма «Текст» Кристину Асмус в октябре. Решение расстаться супруги приняли больше года назад, но долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. После расставания с мужем Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье.Сейчас Гарик – завидный холостяк. По данным Forbes, за минувший год резидент Comedy Club заработал 2,9 миллиона долларов. Неудивительно, что ему то и дело приписывают романы со знаменитыми красавицами. Ходили слухи, что Харламов встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Потом поговаривали, что артист был увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. А недавно на съемках «Comedy Club» Гарик прилюдно сделал предложение певице Юлии Зиверт. 39-летний Гарик предложил артистке стать его девушкой после того, как услышал, сколько она зарабатывает. Если верить рейтингу Forbes, за минувший год гонорары Юлии составили 3,1 миллиона долларов. Услышав эту сумму, Харламов возбудился.- А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек, - процитировал он слова песни Зиверт.Хотя Гарик в одном из интервью рассказывал, что разлюбил жену, поэтому, мол, и решил развестись, брак шоумена распался по инициативе его супруги.- Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю, - высказалась недавно в Инстаграме Кристина Асмус. По ее словам, она никогда не говорила, что развестись было их общим решением. Намекая на мужа, Кристина подчеркнула, что она просто не ходит по интервью и не делает вбросы на этот счет. «Мою самооценку же никто не задевал», - сообщила она поклонникам.