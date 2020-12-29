Юрий Трутнев обратился к руководству Китая с просьбой снять ограничения на экспорт российской рыбы в КНР. Соответствующее письмо заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе направил в адрес заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики, сопредседателя российско-китайской комиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и Байкальского региона и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа.В своем послании Юрий Трутнев признает важность карантинных мер, принятых правительством Китая из-за пандемии COVID-19 в пограничных пунктах пропуска. Вместе с тем он выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, введенными в морских портах КНР, в том числе в Даляне и Циндао, на поставки рыбной продукции из России.Зампред Правительства РФ попросил китайскую сторону отменить ограничения и возобновить прием российской рыбы в китайских портах. Юрий Трутнев заверил представителей правительства КНР в том, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности поставок рыбной продукции в Китай, и не допустит случаев распространения инфекции экипажами судов.Напомним, на Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта. В 2019 году наши производители поставили в Поднебесную более 1,1 миллиона тонн рыбы на сумму 3,27 миллиарда долларов.Ранее правительство КНР также ужесточило противоэпидемиологические меры на пунктах пропуска через государственную границу. Китай ввел ограничения на количество транспортных средств, проходящих через автомобильные и железнодорожные пограничные пункты.