«Комсомолка» провела на сайте опрос – кто лучший спортсмен уходящего года. Победил Александр Большунов, который, как и на лыжне, «дал просвет» своим преследователям – бойцу Хабибу Нурмагомедову и футболисту Артему Дзюбе. Прокомментировать этот «золотой забег» мы попросили нашу прославленную лыжницу, президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.- Елена Валерьевна, здравствуйте. Мы подводим итоги года, и читатели «Комсомольской правды» поставили в нашей голосовалке на Александра Большунова, который еще весной выиграл Кубок мира по лыжам.- Мы очень счастливы, спасибо вам большое.- Это абсолютное достижение для лыжника - выиграть Кубок мира?- Это не просто Кубок мира, это Большой хрустальный глобус. Мы ждали этого момента с 1983 года. Представляете, какой это успех!- А последний был у кого?- Александр Завьялов. И вообще, в Советском Союзе и в новой России, кроме как у Александра Завьялова, среди мужчин, такого Глобуса, ни у кого не было. А он двукратный обладатель этого трофея. И вот сейчас есть у Александра Большунова. И тот, и другой - Александр Александрович.- Интересное совпадение… Если я не ошибаюсь, у вас пять таких?- У меня пять.- А где вы их храните?- Дома. (Смеется).- То есть, если плохое настроение, можно подойти, посмотреть, потрогать.- Ну, у меня там помимо этого много чего еще стоит замечательного. Да, безусловно, иногда захожу в эту комнату, протираю пыль.- У вас специальный большой шкаф?- Нет, у меня отдельная комната для наград.- Ого! И сколько там всего?- Ой, нет, так невозможно сказать. Это - комната, в которой стоят стеллажи, на которых лежат, стоят награды. И золотые, и олимпийские, и с чемпионатов мира...- А в этом году Кубок мира какой-то усеченный получается, или он будет разыгран?- Нет, почему. Кубок мира пройдет в полном объеме, как и планировалось. У нас только один этап Кубка мира не прошел, а все остальное, я уверена, состоится по плану.- А еще норвежцы и шведы, испугавшись коронавируса, пропустили последний этап в этом году.- Это сто процентов их проблемы.- А потом они скажут - это не настоящий Кубок мира, ведь мы не выступали.- Ну, это их проблемы, что они не выступали. Причем, шведы и финны уже с 1 января будут стучаться в эти Кубки мира. Они уже будут участвовать в «Тур де Ски», который стартует 1 января. Так что не будет только норвежцев.- А как вы готовитесь? Как настроение перед стартом?- Настроение хорошее, все тренируются. Слава богу, все живы, здоровы, все находятся в Италии, готовятся к «Тур де Ски».- Там изменились правила?- В связи с тем, что «Тур де Ски» теперь тоже идет в общий зачет Кубка мира, то сейчас уже нельзя пробежать, допустим, две-три гонки и сойти с дистанции, как было раньше, иначе результаты засчитаны не будут … Ну, я думаю, что это для всех это такой уже теперь метод подготовки к главному старту. Через «Тур де Ски» тоже готовятся к чемпионату мира.- Получается, что всем на «Тур де Ски» обязательно финишировать в эту огромную гору на последнем этапе?- Да, обязательно. Только тогда получишь очки в общий зачет Кубка мира. Иначе лучше и не стартовать. Потому что будет очень обидно, если ты пройдешь половину или там чуть больше, сойдешь и ни одного очка за это не получишь.- А сколько всего получается гонок в этом новогоднем туре?- По восемь и у мужчин, и у женщин.- А призовые в связи с пандемией срезали в этом году? Мы знаем, что в прошлом сезоне их уменьшили относительно позапрошлого. В 2018 победитель «Тур де Ски» получал 84 тысячи евро, а в 2019 уже 47 тысяч…- В этом году уже больше ничего не обрезали. Их просто разделили. Там просто с первых мест сняли и передали для тех, кто займет с 10-го по 20-е место. Призовые просто перераспределили на большее количество участников.- Мы все будем за вас болеть. Будет еще наша хоккейная молодежка играть на чемпионате мира. Собственно, это и будут главные развлечения для российских болельщиков в новогодние праздники. На биатлонистов надежды мало…- Да, у нас будут прямо совсем такие настоящие новогодние спортивные баталии. Все-таки в России это главные праздники, и мы как раз соревнуемся во все дни новогодних каникул.- Елена Валерьевна, вы можете сейчас поздравить болельщиков и читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом. Что вы им пожелаете?- Конечно, в первую очередь, крепкого здоровья, не унывать, несмотря ни на какие сложности, идти вперед, быть оптимистами и всегда быть в хорошем настроении. Тогда будет хороший результат от всего, чем бы вы ни занимались.- Большое вам спасибо. Болеем за вас. Мы победим!- Спасибо большое.Расписание «Тур де Ски»-2021Валь Мюйстере. Швейцария1 января. Спринт. Свободный стиль («Матч ТВ». 11.05 и 13.05)2 января. Масс-старт (10 и 15 км*). Классический стиль («Матч ТВ». 14.20 и 16.35)3 января. Гонка преследования (10 и 15 км). («Матч ТВ». 13.25 и 17.15)Тоблах. Италия5 января. Гонка (10 и 15 км). Свободный стиль.6 января. Гонка преследования (10 и 15 км)8 января. Масс-старт (10 и 15 км). Классический стильВаль-ди- Фиемми. Италия9 января. Спринт. Классический стиль10 января. Масс-старт (в гору 10 км). Свободный стиль*10 км – дистанция у женщин, 15 км – у мужчинНачало трансляций с 5 января смотрите в телепрограмме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Проиграл только Леброну Джеймсу\\": Хабиб Нурмагомедов занял второе место среди самых успешных спортсменов 2020 годаАмериканский журнал составил рейтинг самых ярких спортивных звезд (подробности).