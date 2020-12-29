ТРАУРНЫЙ СПИСОКНа сайте Минобороны Азербайджана стал доступен пофамильный список военнослужащих, погибших в Отечественной войне. В основном это молодые люди 1993-2000 годов рождения.\\"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря\\", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.Военные отмечают, что ведомством не прекращаются работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены.ОПЯТЬ СТРЕЛЯЛИ?Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой потребовал от армянских военных соблюдения режима прекращения огня.\\"Атаки в Нагорном Карабахе против ВС Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненые среди азербайджанских военных и мирного населения\\", - говорится в заявлении Аксоя.Однако в самой Армении утверждают, что село Тог уже находится под полным контролем азербайджанской армии, а потому никто не знает, что там происходит.\\"Азербайджанская сторона продолжает распространять дезинформацию о нападении на подразделение ВС Азербайджана. Ни одна военная часть не принимала участие ни в каких действиях, ни одного экстренного происшествия не зафиксировано\\", - такое заявление было опубликовано на сайте Минобороны Армении.МИРОТВОРЦЫ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУМинобороны России в свою очередь сообщает, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, а центр по примирению сторон в Карабахе начал проводить проверку информации о \\"возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населенного пункта Тог Гадрутского района\\".\\"Центром по примирению сторон проводится проверка информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населённого пункта Туг Гадрутского района 27 декабря\\", — говорится в сообщении Минобороны России.В ведомстве также отметили, что 28 декабря был осуществлен очередной обмен пленными. Российскими миротворцами под личным контролем командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Р.У.Мурадова самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни.\\"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении\\", - подчеркивается постоянный контакт руководителей военных ведомств.МНЕНИЕМой ответ Константину Затулину: Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужнымЗаведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на опубликованную в «Комсомольской правде» колонку депутата Госдумы Константина Затулина (подробности)