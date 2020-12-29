Новогодний клип Ольги Бузовой и ее бойфренда-блогера Давы «Снежинки» уже набрал около двух миллионов просмотров и вошёл в десятку трендов Ютуба. А все потому, что эстрадный цех предстал там в совершенно неожиданных образах. Ольга сыграла «королеву бензоколонки», девушку из Бутово, которой внезапно подвернулся наследник многомиллионного состояния (Дава). Рублевскому мажору нужно за двое суток до Нового года найти приличную спутницу, чтобы управление компанией не перешло к его младшему брату. Такова воля его матери (Марины Федункив).А Филипп Киркоров блестяще играет отца героини Бузовой - алкаша в потертой тельняшке, который то и дело подворовывает у дочери и жены (ее сыграла Яна Рудковская) парфюм. В общем, пьет все, что горит.Сына Киркорова сыграл Гном Гномыч, Саша Плющенко. Малыш мечтает стать вторым Плющенко, а мать его отчитывает, мол, лучше букварь учи, а то станешь таким же алкашом, как твой отец.Впрочем, видео заканчивается на позитивной ноте. Герои Бузовой и Давы по-настоящему влюбляются в друг друга. А Киркоров и Рудковская вместе с Гном Гномычем мирно поедают оливье в своём потрепанном бутовском гнезде.