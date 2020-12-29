- ...Для меня Новый год - это семейный праздник. – отметил Геннадий Зюганов. - Он был всегда таким, кроме, может быть, одного раза, когда страна замерзала и я вынужден был встречать его на грузовом дворе Челябинска. Почти полтысячи эшелонов там стояло, мне пришлось в сорокаградусный мороз помогать спасать людей. Это было еще во времена СССР, я работал в ЦК КПСС.- Большая у вас семья, да, сейчас собирается отмечать праздник?- У сына пять сыновей, то есть - моих внуков, у дочери два сына и Маша. Готовлю всем гостинцы, подарки.В прошлом году Иван у меня исполнил роль Деда Мороза, читал стихи, загадывал загадки, вручал подарки. Так что все при деле. Я готовлюсь...- Иван – это сын?- Нет, это внук.- Вам хорошо! Сколько подарков вам принесут! А самый дорогой подарок какой для вас?- Тут, наверное, не денежная стоимость ценность подарка определяет.Вот я недавно, учитывая учебу внука на удаленке, Ивана позвал, говорю, открывай все свои тетрадки, книжки, дневники. Все внимательно просмотрел. Он всегда учился хорошо и отлично. А вот на удаленке очень сложно удержаться на прежних позициях. Для меня будет большой подарок, если он вытянет это полугодие на одни пятерки, как прежде.Маша у меня учится в университете, но она и хорошо работает, в том числе, и в сетях. Слушает вас (Радио «КП». – А.Г.), цитирует иногда.- А у нее какая фамилия?- Никифорова. Она в целом осваивает современные технологии.У каждого свои задачи. У меня Севка в волейбол шикарно играет, вошел в тройку лучших команд Москвы.- В деда.- Еще один внук китайский изучает, спортивным обозревателем хочет стать. Был на стажировке в Шанхае.В общем, поднимем тост за то, чтобы нас коронавирус не одолел, чтобы близкие были здоровы.- А сами какие подарки готовите?- А я готовлю еще один сборник анекдотов, он будет называться: «Здесь русский дух, здесь вирус чахнет».- Это десятый, я их считаю.- Тебе подарим первому. Кстати, ты самый серьезный вопрос задал по ходу Большой пресс-конференции президенту Путину. Молодец! Очень остро и очень точно.- Есть у кого учиться. А каникулы как проведёте?- Какие у меня каникулы? Выборная кампания уже началась. (Речь идет о предстоящих в 2021-м выборах в Госдуму. – А.Г.) Я вообще-то не люблю зимние каникулы, признаюсь откровенно. Вот первого-второго января отметим, там у меня еще пятого именинники – и все. А уже 23-24-го января будет общероссийский семинар и пленум большой нашей партии. Подготовка в самом разгаре- На праздничном столе что будет у вас и ваших гостей?- Советское шампанское обязательно. И, конечно, по рюмке хорошей водки и хорошего коньяка. И - нормальная домашняя деревенская закуска.- Смешивать будете напитки?- Да нет, смешивать не будем. У нас, кстати, все пьют понемножку. Но я не признаю сухой закон, понимаешь? Человечество пять тысяч лет вырабатывало эту культуру.- А есть какое-нибудь особое блюдо, скажем, которое еще мама ваша готовила?- У нас картошку с яйцом готовили и сестра, и мать, и близкие, и жена, но вот я мог отличить сразу даже по внешнему виду, кто стряпал. Мать как-то готовила по-особенному. Великолепная корочка, все выглядит шикарно.Я люблю нормальную русскую кухню. А дочь Татьяна готовит любые салаты, она умеет это и любит. А я, вообще, тоже участвую.- Картошка с яйцом. Это как?- Ну, это надо у моих родителей спрашивать. А я всю семью буду медом угощать со свой пасеки. Я в этом году выполнил завет отца, завершил Энциклопедию юного пчеловода.Кстати, с этими насекомыми сейчас очень сложно. В южном полушарии половина пчел погибла. А пчела – это 80% продовольствия, которое у вас стоит на столе. Многие даже не понимают, что исчезновение пчел – это трагедия. Приходишь на поле, а там никто не жужжит, не летает, жуткая картина. Жуткая просто!Привозят эту гадкую мерзкую химию, разбрасывают, все в округе гибнет напрочь. Это преступление против человечества, против птиц, против всего на свете. Вот, наконец, удалось провести в Думе закон в защиту пчеловодства. С третьего раза!- Может, вам надо было депутатам меду дать?- Давал и меда, и наливал, и под задницу поддавал, но тяжело шло. Признаюсь, тяжело. Слишком много заинтересованных, понимаешь? Конкуренция, прибыль на кону.- Лоббисты не дремлют…- Вот, смотри, какая в мире идет конкурентная борьба за рынки сбыта вакцины от коронавируса. Надо сделать прививку минимум 5-6 миллиардам человек. Это ж какие сумасшедшие деньги! Вот оппоненты и порочат нашу вакцину. Потому что она является им конкурентом.- А давайте попрощаемся со старым годом с улыбкой. Можно пару анекдотов из вашей книги?- Жена посылает мужика в магазин, говорит: «Давай бегом, бегом! Покупай гостинцы, все в дом». Он звонит, говорит: «Я уже здесь, в магазине». - «А ты маску надел?» - «Надел». - «Все лицо прикрыл?» - «Все прикрыл. Что брать-то?» - «Да бери кассу!»- А еще?- Мужик приходит на работу, говорит: «Ребята, вы в этот гастроном ходите?» - «Да». - «Не ходите больше». - «Как это так?» - «А вот вчера меня жена туда посылала. Вот помню точно - шел за молоком и кефиром. А пришел с водкой, воблой и пивом. Понимаете, стирают там память, когда температуру измеряют»...- А еще один?- Ну, ладно. Это про «удаленку» школьников.Так вот. Мать будит сына первого сентября. Говорит: «Сынок, бегом, бегом в школу!» Он: «Не хочу идти в эту школу. С этой Бабой Ягой, с этим ЕГЭ, удаленкой. Назови мне хоть одну причину, почему я должен идти в такую школу?» Она говорит: «Назову две. Во-первых, тебе сорок лет. Во-вторых, ты – директор школы».Всех с Новым годом! Ни пуха вам, ни коронавируса!Самое главное – не терять спокойствия, чувства уверенности и дружбы. Все равно победим!- Отлично! Удачи!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Зюганов: К своему дню рождения я выпустил Энциклопедию юного пчеловодаОбозреватель KP.RU Александр Гамов побеседовал с известным пасечником и лидером КПРФ (подробности)