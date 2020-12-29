37-летний Дьюк Уэбб начал стрелять на поражение в боулинг-клубе «Дон Картер Лейнс» небольшого городка Рокфорд в штате Иллинойс.Причины агрессивного поведения военнослужащего выясняют следователи, но факт остается фактом: погибли трое мужчин в возрасте от 65 до 73 лет, а среди раненых – 14-летний подросток и 16-летняя девушка.Следователи утверждают, что ранее Уэбб не имел никаких отношений с жертвами нападения.«Мы считаем, что стрельба не была спланировала, и в данном случае нет никаких предварительных встреч или каких-либо отношений между подозреваемым и какой-либо из жертв», – сказал начальник полиции Рокфорда Дэн О’Ши.Боулинг клуб был закрыт в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии, но бар на втором этаже продолжал работать.Пострадавшим подросткам не повезло – именно в этот момент они забирали еду на вынос в зоне заказов.Известно, что во время начала стрельбы в баре находилось около 25 человек, но большинству из них удалось сбежать от стрелка.Комментируя ситуацию, в полиции Рокфорда рассказали, что по убийствам 2020 год побил рекорд 25-летней давности: за последние 12 месяцев в городе с населением немногим более 165 тысяч человек насильственной смертью погибли 35 жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа информацию о взрыве автофургона в Нэшвилле предлагают $300 тысячСо следствием связались порядка 500 человек, но их данные ничего не дали (подробности)