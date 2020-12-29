14-летний Джеймс Харрисон принял твердое решение стать донором после того, как врачам с помощью переливаний крови удалось спасти ему жизнь после удаления легкого. На гражданский подвиг мальчика сподвигли объяснения отца.После тяжелой операции отец рассказал подростку, что жизнью тот обязан не только усилиям врачей, но и донорам – мальчику пришлось переливать кровь более десяти человек.Узнав об этом, подросток поклялся отплатить добром за добро, но вмешались законы Австралии, согласно которым донором стать можно лишь после 18 лет.Сдержать свое обещание Харрисон смог лишь спустя 4 года после операции. А через некоторое время выяснилось, что в его крови содержатся редкие антитела, способные помочь при гемолитической болезни новорожденных, с которой ученые Австралии в то время учились бороться.Гемолитическая болезнь (NDN) возникает, когда беременная с отрицательным резус-фактором крови носит плод с положительным резус-фактором, что заставляет тело матери отвергать эритроциты будущего ребенка.Выяснилось, что NDN исчезает, когда женщине вводят препарат из плазмы донорской крови с антителами. Именно такие и есть у Джеймса Харрисона.Когда молодому человеку предложили поучаствовать в эксперименте, он дал согласие, не задумываясь.С тех пор Харрисон сдает кровь в течение 60 лет и, по оценкам медиков, спас жизнь 2,4 миллиона детей по всему миру, включая собственную дочь, которой инъекции препарата из его крови помогли стать мамой двух здоровых детей.«Сказать, что я горжусь моим отцом – это преуменьшение. Благодаря папе я тогда родила еще одного здорового мальчика в 1995 году… Спасибо, папа, что дал мне возможность иметь двух здоровых детей – твоих внуков», – сказала дочь Гаррисона, Трейси Меллоушип.Сам мужчина себя героем не считает и хочет лишь одного – чтобы его рекорд по сдаче крови был кем-нибудь побит.