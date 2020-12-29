Несмотря на то, что подавляющее большинство исков, поданных командой Трампа с требованием пересмотреть результаты выборов, были отклонены различными инстанциями, включая Верховный суд США, действующий президент не складывает руки и цепляется за любую возможность доказать злой умысел со стороны демократов.45-й президент Соединенных Штатов ретвитнул видео, в котором, кроме прочего, дается откровенный намек на искусственное происхождение коронавируса и его предназначение – привести к власти в стране демократов во главе с Байденом.«Начните с вируса, завезите его в Америку, говорите об этом без остановки, позвоните некоторым губернаторам, отправьте пациентов в дома престарелых, убейте тысячи людей, обвиняйте президента, продолжайте обвинять, обвиняйте еще немного», – говорит голос за кадром на фоне музыки Канье Уэста, также выдвигавшего свою кандидатуру на последних президентских выборах.Власти США утверждают, что выборы образца 2020 года в стране были проведены честно, однако команда Трампа продолжает настаивать на массовых фальсификациях со стороны демократов, и действующий глава Белого дома не устает обвинять своего оппонента во всевозможных грехах, называя его «фейковым президентом».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп рассматривает вариант захвата власти в СШААнонимные источники в Белом доме подозревают разработку такого сценария (подробности).