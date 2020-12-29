Появился сервис, который позволит проверить, не мошенники ли предлагают вам поверить ваши водосчетчики. Он специально запущен накануне 1 января — с первым днем Нового года заканчивается мораторий на поверку домашних приборов учета, который был введен весной, в начале пандемии.Навязчивыми звонками на тему «мы из госстандарта (мэрии, МФЦ и т. п.), вы должны поверить свой счетчик» непонятные фирмы достают многих — и попадаются на них не только пенсионеры. Зачастую аферисты оказываются очень убедительны: называют даже точный срок, когда вам действительно необходимо поверить счетчик холодной или горячей воды.Чтобы облегчить жизнь гражданам, Росаккредитация запустила специальный онлайн-сервис — по названию компании можно сразу же выяснить, есть ли у нее аккредитация на поверку бытовых счетчиков воды. Если аккредитации нет, что-то делать с вашими счетчиками фирма права не имеет. И если вы воспользуетесь ее услугами, то потратите деньги зря — показания поверенных «лже-поверяльщиками» приборов у вас не примут. Росаккредитация также напоминает, что с сентября 2020 г. юридическую силу имеет только электронная запись о поверенных приборах учета в едином реестре Росстандарта (ФГИС АРШИН). То есть фактом, подтверждающим поверку, является именно запись в едином реестре Росстандарта, а не куча выданных вам на руки бумаг с печатями. Естественно, компания без официальной аккредитации передать сведения в реестр не может.Сведения об аккредитации не были тайными и раньше. Но, чтобы выяснить, какая фирма «правильная», обычно приходилось звонить в свою управляющую компанию. А это ж еще дозвониться надо.Провела небольшой эксперимент. Вбила в сервис первые же два названия фирм, которые нашла в яндексе по запросу «поверка счетчиков воды в Москве». У обеих нет аккредитации!Напомним: до конца 2020 года коммунальщики должны принимать показания и не поверенных счетчиков воды, если срок их поверки приходился на период с апреля по конец декабря 2020 года. Но с новым годом возвращается старое законодательство и обязанность граждан заботиться о поверке своих водосчетчиков. В связи с чем специалисты ожидают вала звонков от мошенников и прочей рекламы от них же уже в первые дни января, пока потенциальные «клиенты» не отошли от празднования.ИНСТРУКЦИЯ «КП»Как проверить поверяльщиковШаг 1. Вбиваете здесь название компании и свой город. Система выдает вам либо сведения об аккредитации, либо фразу «Совпадений с введенной Вами информацией не найдено» - это значит, что в реестре аккредитованных фирм компании нет.Шаг 2. Росаккредитация рекомендует провести еще и дополнительную проверку: сличить данные компании, которой вы собираетесь заплатить деньги, с теми, что есть в реестре. Как объясняют в ведомстве, это «поможет уберечься от возможных мошеннических действий компаний-двойников». Если ваши поверяльщики не мошенники, они не откажутся сообщить не только свое название, но и адрес, ИНН и прочую информацию. И это тоже своего рода тест — аферисты при просьбе сообщить такие данные обычно сразу бросают трубку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоверка счетчиков водыРассказываем, как проходит поверка счетчиков воды, кто ее проводит и сколько стоят такие услуги у специалистов (подробности).