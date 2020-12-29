Американец Эфрейн Рейес один из последних людей, кто общался со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальном растлении несовершеннолетних.Рейеса перевели в частную тюрьму за день до самоубийства Эпштейна. После этого следователи часто допрашивали сокамерника финансиста о том, было ли что-то подозрительное в его поведении в день предполагаемого самоубийства.«Полицейские интересовались, каким был Эпштейн, когда находился в камере, не казалось ли моему дяде, что он склонен к суициду, - рассказывает племянница Рейеса, Анжелика Лопес. – Мой дядя отвечал на все вопросы, помогая тем самым следствию».Рейес рассказывал и следователям, и своей родственнице о том, что финансист в тюрьме много читал и держался особняком.«С ним не было особых проблем, он был тихим и молчаливым, - продолжает Анжелика Лопес. - Мой дядя говорил о нем, как о хорошем сокамернике».Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством летом 2019 года. Его обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, многих из которых он «подкладывал» под своих влиятельных друзей, среди которых называют британского принца Эндрю, экс-президента США Билла Клинтона и многих других.«Мой дядя знал, за что задержан Эпштейн, но они никогда не говорили об этом», - добавила Анжелика.Девушка также сообщила, что Эфрейн Рейес умер от коронавируса. Это случилось буквально через несколько дней после его освобождения. Его тело обнаружили в квартире его матери в Нью-Йорке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИмущество миллиардера-педофила Эпштейна оказалось под угрозойМноготысячные счета за содержание поместья Эпштейна на Виргинских островах некому оплачивать (подробности).