Федерация лыжного спорта объявила состав команды на новогоднюю многодневку. Лидеры мужской и женской команды – Александр Большунов и Наталья Непряева в строю. Как рассказала kp.ru президент федерации Елена Вяльбе, сборная сейчас находится в Италии, где готовится к стартам. Все здоровы и готовы ринуться в бой.Напомним, что прошлый «Тур де Ски» выиграл как раз Александр Большунов. Наталья Непряева два последних года была второй.Увы, в команде нет лишь победителя «Тур де Ски» 2016/17 Сергея Устюгова. О том, почему он не будет выступать, Сергей рассказал у себя в Инстаграме еще в начале декабря.«Дорогие друзья, если вкратце, то я переболел коронавирусом находясь на сборе в итальянском Валь Сеналесе во второи половине октября, и к сожалению, для моего организма последствия болезни оказались довольно суровыми, настолько суровыми, что я даже на данныи момент не могу до конца прийти в себя…Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мои организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку и каждыи раз я сваливался в яму. В итоге мы совместно с тренером решили сделать перерыв, прои ти специальное обследование...», - написал в Инстаграме знаменитый лыжник.Состав сборной России на «Тур де Ски»МужчиныАлександр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.ЖенщиныНаталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕлена Вяльбе – о признании Александра Большунова лучшим спортсменом года: Мы ждали эту победу с 1983 года!За спортсмена проголосовали читатели \\"Комсомолки\\" (подробности)