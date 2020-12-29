108 учащихся «Роснефть-классов» из почти тысячи участников конкурса стали супер-финалистами образовательной программы «Роснефти» и лицея «Сириус» для одаренных детей. Заявки на участие в проекте подали 986 учащихся из 26 регионов страны. Победители определены по итогам трех этапов конкурса. Его цель – выявление и развитие практико-ориентированного мышления одаренной молодежи из регионов где представлено предприятие, а также применение новых знаний и навыков в нефтегазовой индустрии.КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВСупер-финалисты смогут принять участие в он-лайн обучении на базе Образовательного центра «Сириус» в 2021 году. Им предстоит работать в проектных командах - 18 команд по 6 человек. Молодые люди научатся основам цифрового проектирования и производства, программирования микроконтроллеров, пройдут тренинги по soft skills, посетят мастер-классы. Супер-финалисты примут участие в создании зала виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли, в VR лабораториуме.По итогам обучения молодые люди защитят собственные инженерно-технические проекты в приоритетных направлениях деятельности «Роснефти».На разных этапах программы получить новые знания смогла почти тысяча учеников «Роснефть-классов». Дистанционная программа состояла из учебных модулей, специально разработанных для «Роснефть-классов» экспертами лицея «Сириус» и Корпоративного научно-проектного комплекса компании «Роснефть».Обратим внимание, что в настоящее время при поддержке компании в 57 городах и поселках страны (27 регионов РФ) в 64 школах открыты и успешно действуют 122 «Роснефть-класса», в них учатся 2 776 школьников.ШКОЛА – ВУЗ - ПРЕДПРИЯТИЕДля формирования внешнего кадрового резерва и постоянного притока на нефтяные предприятия высокообразованных, имеющих качественную профессиональную подготовку молодых специалистов, в 2005 году была создана корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие».Обучение в «Роснефть-классах» проводится по программам с углубленным изучением профильных предметов (математика, физика, химия, информатика) с привлечением ведущих преподавателей региональных вузов-партнеров компании. Ежегодно 95% выпускников Роснефть-классов поступают в лучшие вузы страны. Из них около 60% – в вузы на профильные для Компании направления подготовки.Первая ступень системы непрерывного образования – организация довузовской подготовки школьников через создание «Роснефть-классов» в регионах производственной деятельности Компании на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий. «Роснефть-классы» ориентированы на получение школьниками качественного общего среднего образования и продолжение обучения в вузах по инженерным направлениям подготовки.