Многие хозяева домашних животных считают своих питомцев полноправными членами семьи. Поэтому в новогоднюю ночь стараются устроить для них настоящий праздник — с елкой, подарками и угощением. Накануне Нового года компания Mars Petcare провела исследование среди россиян - владельцев собак и кошек. И выяснила, как хозяева и их питомцы встретят 2021 год, а также какие опасности подстерегают животных во время праздников. Опрос проводился на сайте Petstory - специализированном сервисе ветеринарной помощи.Итоги исследования показали: встретить Новый год вместе со своими питомцами собираются 93% респондентов. При этом 40% опрошенных будут отмечать праздник дома. Больше половины хозяев (51%) готовят для собак и кошек новогодний подарок. В качестве презентов они традиционно покупают лакомства (67%), игрушки (49%) и аксессуары — от новых лежанок и поводков до когтеточек.Устроить праздничную фотосессию для питомца собираются 53% владельцев, из них 72% планируют сфотографироваться у елочки в обнимку с любимцем. Львиная доля (69%) хозяев считают, что 31 декабря — это праздник для всех, поэтому в главную ночь года стараются порадовать хвостатых чем-нибудь вкусненьким. А еще 9% респондентов признались, что угощают питомцев за грустные глаза, которыми они смотрят на новогодний стол. И уверяют, что просто не могут устоять, когда их любимцы так выпрашивают вкусняшку.Еще один опрос, проведенный Mars Petcare, касался опасностей, которые поджидают домашних любимцев во время новогодних праздников. В исследовании приняли участие как хозяева собак и кошек, так и ветеринарные врачи. Так, владельцы четвероногих уверены, что наибольший вред животным в новогоднюю ночь могут причинить фейерверки (34%) и салюты (30%). О том, что Мурка или Барбос могут сжевать дождик с елки или погрызть гирлянду, беспокоятся 15% респондентов. Еще 13% хозяев собак и кошек переживают, как бы их любимец не свалил на себя елку. И только 6% владельцев вспомнили про то, что животное может съесть лишнего.Между тем, именно угрозу переедания ветеринарные врачи назвали главной опасностью новогодней ночи. В опросе приняли участие 26 ветеринаров, единодушно назвавших отравление одной из основных причин обращения владельцев домашних животных в ветклиники в канун Нового года. С этой проблемой во время праздников сталкивались 75% специалистов. На втором месте (71%) среди причин визитов в клинику стоят панкреатит и гастрит. На третьем — случаи, когда Бобик или Барсик проглотил инородный предмет (71%). И только треть специалистов (33%) в своей практике сталкивались со случаями травм или стрессов, причиненных животным новогодней пиротехникой.В новогоднюю ночь ветеринары советуют по возможности оградить домашних питомцев от праздничной суеты и застолий. В зимние каникулы животные должны соблюдать ту же диету, что и обычно. Какими бы умилительными глазами не смотрел не вас любимец, не идите у него на поводу и не кормите его едой с праздничного стола. Эксперты предупреждают: особенно опасны для собак и кошек жирная пища, салаты, сладкое и любые кости.- Несмотря на праздник и желание порадовать питомца, будьте очень осторожны с тем, чтобы подкармливать его с новогоднего стола, - советует кандидат ветеринарных наук, руководитель терапевтического отделения ветеринарного центра «ИВЦ Восток» Елена Дунаева. - Это может быть не просто вредно, но и опасно для здоровья кошки или собаки. Не важно: жирное, копченое или сладкое – все эти продукты могут нанести вред здоровью питомца. Если вы хотите поощрить любимца, воспользуйтесь специально созданными для этих целей лакомствами. Они безопасны и нравятся питомцам ничуть не меньше.Украшая квартиру к Новому году, всегда прикидывайте: сможет ли пес или кот дотянуться до того или иного элемента праздничного декора. Максимально обезопасьте питомцев и перекройте им доступ ко всем опасным предметам, а также к сладким подаркам. А чтобы питомец не испугался хлопков пиротехники и не сбежал, эксперты рекомендуют в новогоднюю ночь выводить собак только на поводке и с адресом на ошейнике.