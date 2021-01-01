МАТКАПИТАЛ И ПЕНСИИ ПОДРАСТУТНачнем с хорошего. В 2021 году на 3,7% вырастет материнский капитал.Расклад теперь будет таким:- на первого ребенка выплатят 483 882 рублей (было 466 617),- на второго, если за первого капитал не оформляли, - 639 432 рублей (сейчас 616 617 руб.),- если за первого маткапитал уже получили и родили второго — начислят еще 155 550 рублей.Неработающих пенсионеров ждет прибавка на 6,3% - в среднем на тысячу рублей. Некоторые пожилые люди эту выплату в новом размере, за январь, уже должны получить в последние дни декабря. Это касается тех, кому пенсия обычно приходит в самые первые дни месяца. В таких случаях из-за длинных новогодних каникул ее традиционно выплачивают досрочно, перед праздниками.Средняя сумма пенсии-2021, с учетом индексации, составит 17 444 рублей.АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЮТДа, как всегда, с 1 января повышаются акцизы. На этот раз хуже придется курильщикам. Рост акцизов на сигареты составит 20%, в среднем пачка, по предварительным оценкам подорожает на 20 рублей.Акцизы на алкоголь вырастут не так сильно, в пределах инфляции — всего на 4%.Еще одно новшество — и отечественная выпивка, и импортная теперь должна будет продаваться с одними и теми же акцизными марками, раньше для нашего и зарубежного алкоголя они были разными.НА УДАЛЕНКЕ ТОЖЕ БУДУТ ПРОГУЛЫС 1 января начинает действовать закон об удаленной работе. Она же — дистанционная.Главные его положения такие.-Удаленка может быть постоянной, временной и периодической. Временная - длится не более 6 месяцев и за работником сохраняется его обычное, стационарное рабочее место. Периодическая — это когда работаешь то из офиса, то из дома, по обстоятельствам. Во всех случаях должен быть заключен трудовой контракт, как и при обычной, не дистанционной, работе.-Временно перевести на удаленку могут и в принудительном порядке — при каких-то исключительных обстоятельствах типа эпидемии или чрезвычайной ситуации. Но работодатель должен обеспечить необходимой техникой и прочими средствами труда.- Снижать зарплату при переводе на удаленку нельзя — если, конечно, работник продолжает благополучно выполнять тот же круг обязанностей. С отпуском — тоже все, как обычно.- Есть нюансы, связанные с основаниями для увольнения. Прогулом, как таким поводом, будет считаться, если удаленщик в течение двух рабочих дней не выходит на связь с работодателем без уважительных причин.СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯГраждане, которым посчастливилось заработать свыше 5 млн рублей за год, теперь будут платить повышенный подоходный налог (НДФЛ) — 15% вместо обычных 13%. Правда, эта повышенная ставка будет распространяться не на весь доход, а только на сумму сверх 5 миллионов.Сколько надо получать в месяц? Те, у кого из всех источников выходит меньше 416 тысяч, могут не беспокоиться. А таких, у кого реально получается больше, в стране, по оценкам, не более 1%.Не надо беспокоится и тем, кто, при не самой выдающейся зарплате, продал, например, московскую квартиру. И получил сразу 6-7-10 миллионов рублей. Такие доходы будут облагаться по прежней ставке — 13%. То же — и с продажей любого другого личного имущества.Деньги, которые будут собраны в казну за счет повышенного подоходного налога, предполагается использовать не совсем обычным образом — строго целевым, на лечение детей с редкими заболеваниями.Еще одно налоговое новшество ждет тех, у кого есть вклады в банках на сумму более 1 млн рублей. Таким гражданам, а также собственникам облигаций сверх той же суммы теперь придется платить налог на процентный доход — те же 13%. Важный момент: с самой суммы вклада налог не берется — только с процентов на него. И то лишь в случае, если процент по вкладу превышает ключевую ставку Центробанка (сейчас это 4,25%).Если вкладов несколько — их будут суммировать. Банки будут ежегодно передавать соответствующую информацию налоговикам. Самим считать ничего не надо — все посчитает и выставит счет налоговая.КОСТРЫ НА ДАЧЕ РАЗЖИГАЕМ ПО ПРАВИЛАМС 1 января вступают в силу и обновленные противопожарные правила. В них появилось несколько новых разделов. Для обычных граждан наиболее интересным будет тот, где устанавливаются правила безопасности при разведении костра во дворе частного дома или дачи. Если исполнение большинства других положений правил, пока вы действительно что-то не спалите, проконтролировать сложно (например, не оставили ли вы у себя в квартире без присмотра горящие свечи или не потушенную сигарету), то здесь нарваться на штраф вполне реально. Все на улице, относительно на виду. Сумма штрафа— от 2 до 3 тысяч, если ничего не сгорело и не пострадало, до 5 тысяч — если случился пожар и пострадало какое-то имущество.Итак, костер на своем собственном участке можно будет разводить только в специально оборудованном месте. В самом простом случае это:- яма глубиной не менее чем 0,3 метра и диаметром не более метра,- не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки (на шести сотках выполнить это правило практически нереально),- не менее чем в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метрах от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.Для мангала, барбекюшницы и других специальных приспособлений правила менее жесткие: до построек - не менее 5 метров,вокруг мангала на расстоянии 2 метров не должно быть никаких горючих материалов — вещей, веток и т. п.То же — если нужно сжечь листья либо старую траву. Либо в яме и с соблюдением всех расстояний, либо надо использовать металлическую бочку — тогда действуют те же правила, как для мангала.ЧТО ЕЩЕ НОВОГО НАС ЖДЕТ- Станет легче оформить субсидию на оплату ЖКХ. Одно из условий получения субсидии — не должно быть долгов по коммуналке. Справку, которая это подтверждает, больше брать не нужно. В департаменте или отделе субсидий сотрудники это проверят сами. Субсидия полагается тем, у кого на ЖКХ уходит больше определенной доли семейного дохода (от 10% до 22%, в зависимости от региона).- Бумажные трудовые книжки гражданам, которые впервые пришли трудоустраиваться, больше выдавать не будут. Теперь — только электронные. Те, кто уже работает, должны были до конца 2020 года выбрать, хотят ли они бумажную или электронную трудовую. По умолчанию отдел кадров будет и дальше вести им прежнюю бумажную книжку.- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут рассчитывать по новым правилам — исходя из медианной зарплаты, а не минимального набора продуктов и прочих товаров. Медианная — это когда у половины населения зарплата выше, а у другой половины ниже этой величины. По новым правилам, МРОТ будет автоматически вырастать вместе с ростом средних доходов граждан. А с ним и минимальные размеры ряда социальных пособий. При этом уменьшать его величину запрещено. Предполагается, что в итоге всех сложных подсчетов с 1 января общероссийская «минималка» вырастет на 5,5% до 12 792 рублей.- В России вновь могут появиться вытрезвители — на платной основе, на базе государственно- частного партнерства. Решения, где они нужны, а где нет, будут приниматься на региональном уровне.- С 1 января заканчивается действие ряда льгот, введенных весной в связи с пандемией. Самый серьезный момент — вышел срок моратория на санкции для должников за ЖКХ. До 31 декабря взыскивать по ним пени и отключать за неуплату коммунальные услуги было запрещено. Теперь — все. Январская платежка придет уже со всеми долгами, какие накопились, и штрафными санкциями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто будет с зарплатами в 2021: Россияне ждут их роста, работодатели планируют экономитьКому верить – социологам или бизнесменам? (подробности).