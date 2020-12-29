Новогодние и рождественские елки в резиденциях глав государств и правительств устанавливаются даже в тех странах мира, где снега никогда и не видели. Что же касается определения – новогодняя или рождественская, то тут все зависит от богословских споров. Хотя давно известно, что празднование Нового года 1 января придумал Юлий Цезарь. Произошло это еще в 46 году до Рождества Христова, а позднее, с распространением римской культуры, было закреплено в григорианском календаре. Календарная близость католического и православного Рождества, а также Нового года и сделала ёлку одним из главных, общих атрибутов религиозных и светских зимних праздников.На политкорректном Западе, дабы никого не обижать, вообще уже давно поздравляют друг друга безлико: «С сезонными праздниками!». Но ёлки все равно ставят. И, если говорить о США, то и в простых домах, и в Белом доме.Не ель, а пихтаДля президентской резиденции, в которой вот уже более полутора веков устанавливается главная официальная ёлка Америки, хвойные деревья везут со всей страны. Много деревьев, а не одно. Просто ставят их и в самом Белом доме, и вокруг него. Так, в 1997 году их было 36, а в 2008-м – 27. Но самая-самая главная – это та, что стоит наряженной в Голубой комнате.Это не ель, не сосна. А пихта Фразера – хвойное дерево, растущее в Северной Америке. Мягкий аромат, прочные ветви, форма, а также способность длительное время сохранять иголки мягкими (что крайне удобно при развешивании игрушек) и сделали её лучшим новогодним деревом в США и Канаде.Впервые новогодняя ель появилась в стенах Белого дома в 1850-х годах. Статуса официальной она тогда не имела и получила таковой лишь в начале XX века. Случалось и так, что ёлку не устанавливали вовсе. По весьма прозаическим причинам: пару раз хозяйственная служба спохватывалась поздно и просто забывала вовремя заказать один из главных праздничных атрибутов.Статус официальной накладывает на новогоднюю ель, стоящую в Белом доме, определенные обязанности: рядом с ней принимают гостей, празднуют Рождество и Новый год члены семьи президента и специально приглашенные гости, к ней допускают обычных граждан, а её фотографии появляются на страницах всех мировых СМИ. Плюс руководит её украшением только первая леди.С орнаментом и безТрадицию эту положила в 1929 году Лу Гувер. Жена 31-го президента США была дамой необычной во всех отношениях. По ее собственному признанию, она росла сорванцом, обожала конную езду и охоту. Поступив в школу геологов и став единственной женщиной на курсе, Лу познакомилась там со своим будущим мужем, который впоследствии стал президентом страны. Заселившись в Белый дом, Лу почему-то прекратила новогодние приемы (в архивах до сих пор не найдены хоть какие-то записи, объясняющие это решение), но потребовала, чтобы украшением ёлки занималась только она. С тех пор так и повелось…Но революцию в этом ничем не примечательном деле произвела Жаклин Кеннеди. Она решила не просто руководить процессом развешивания шаров и гирлянд, а стала выбирать тематический орнамент, в стиле которого и будет декорирована главная ёлка страны. В 1961 году жена президента Кеннеди выбрала мотив балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».Сегодня бы она, наверняка, подверглась бы за этот свой выбор шквалу критики: в Америке «Щелкунчик» признали расистским. Активисты требуют переделать либретто, изъяв из него расовые стереотипы, а также «его аристократические истоки». К расовым стереотипам отнесены несколько сцен во втором акте, когда на сцене появляются солисты, представляющие сладости и напитки разных культур (испанский шоколад, китайский чай и пр.). Лица танцовщиков, участвующих в китайском танце, загримированы желтым цветом. Это, по мнению автора статьи, «усиливает унизительные и оскорбительные стереотипы».Игрушечные страстиЁлочные игрушки есть в кладовых Белого дома, их не покупают уже добрых полвека. Но из-за фантазий первых леди, их иногда заказывают на время в других местах, с учетом выбранной женой президента темы.В 1978 году ёлочные игрушки пришлось везти в Белый дом на бронированном авто. Розалин Картер, жена 39-го президента США Джимми Картера, решила украсить ёлку в антикварном стиле. Старинные игрушки, которые понравились первый леди, нашлись в музее города Рочестер (штат Нью-Йорк), откуда их и привезли в Вашингтон под охраной.Мишель Обама ломала голову над ёлочными орнаментами не раз и не два: её муж Барак оттрубил на посту президента США целых два четырехлетних срока. Чтобы не ломать каждый раз голову, она сразу же обратилась за помощью к профессиональному дизайнеру интерьеров. Брайан Рафанелли 6 лет подряд помогал первой леди в выборе темы и стили декора, и свое последнее Рождество в Белом доме Барак и Мишель Обама отпраздновали в слегка больничном стиле: жена президента привнесла в праздничное убранство элементы своих кампаний в области здравоохранения.И в уходящем году на ёлке в Белом доме появились элементы декора, связанные с медициной. Разумеется, свои коррективы внесла в задумки Мелании Трамп коронавирусная пандемия. Нынешняя первая леди выбрала темой убранства «Прекрасную Америку», прибавив к игрушкам миниатюрную модель больницы. Также дерево в Голубом зале украсили шарами, на которые нанесли детские рисунки, изображающие медработников, и все то, что, по мнению авторов, делает их страну прекрасной.Также Дональд и Мелания Трамп сфотографировались для традиционной поздравительной открытки, которую президентская чета рассылает в канун «сезонных» зимних праздников. На фото чета позирует на одной из лестниц Белого дома. Для съемки супруги надели черные смокинги. Этот Новый год станет последним для Дональда и Мелании в качестве президента и первой леди.Немного критикиПредставив в последний раз рождественское убранство Белого дома, Мелания Трамп собрала порцию критики: пользователи соцсетей увидели в вазах, украшающих вестибюли и залы Белого дома, урны, в которые в США принято хранить прах кремированных. Хотя, в отличие от предыдущих лет, декор «Прекрасной Америки» положительно оценили даже газеты, которые любовью к Трампу никогда не славились. Например, The New York Times назвала его «поразительно нормальным».Ранее дизайнерские потуги Мелании Трамп казались всем пугающими. Белый украшали то сухие ветви деревьев, навевавшие мрачные ассоциации с фильмом Кубрика «Сияние», или, как в 2018 году, когда Белый дом украсили кроваво-красные ёлочные пирамиды, с антиутопией «Рассказ служанки».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак украсить елку на Новый год 2021 своими рукамиЭкзотическая, белая или в экостиле — самое время подумать, какой будет ваша елка на Новый год 2021 и как ее лучше украсить. Изучаем последние тенденции праздничного дизайна и применяем их в отдельно взятой квартире (подробности)