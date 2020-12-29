Компания «Той Рой Медиа» совместно с благотворительным фондом «Красно-белое сердце» посетила Карабановский детский дом во Владимире. Все воспитанники получили промо-коды на просмотр фильмов на tvzavr.Главный герой популярного мультсериала «Дракоша Тоша» встретился с детьми и подарил памятные подарки - пазлы, игрушки и дракошную воду от «Переславицы».Дракоша сыграл с подростками в футбол на улице. Вместе с воспитанниками детского дома они нарядили новогоднюю елку.Фонд «Красно-белое сердце» занимается безвозмездной поддержкой и всесторонней помощью детям оставшимся без попечения родителей, ветеранам - спортсменам, и болельщикам - инвалидам. Так же фонд \\"Красно-белое сердце\\" пропагандирует здоровый образ жизни и уделяет внимание спортивной составляющей.Дети с большим удовольствием фотографировались с любимым героем. Дракоша Тоша пел и танцевал с детьми, а также организовал тематический мастер-класс. Воспитанники детского дома были счастливы провести время вместе с героем любимого мультсериала!По окончанию мероприятия представители фонда \\"Красно-белое сердце\\" организовали чаепитие с потрясающий тортом, сделанным на заказ для воспитанников детского дома вместе с Дракошей! Все воспитанники теперь смогут смотреть любимые фильмы в интернет-кинотеатре tvzavr. В качестве подарка им преподнесли промо-коды на просмотры.