Лефортовский суд столицы арестовал декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину. Ее обвиняют в крупном мошенничестве. В суде выяснилось, что в этом уголовном деле фигурируют другие руководители и преподаватели ВУЗа.\\"Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО \\"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации\\" пресекли \\"противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы\\", - говорится в сообщении ФСБ России.- Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников ВУЗа, - подтвердили задержание Лариной в ФСБ России.В ведомстве отметили, что в действиях ряда лиц РАНХиГС, причастных к противоправной деятельности, также усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки).В ФСБ также отмечают, что руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию. Сейчас в ВУЗе проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.