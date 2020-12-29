Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить «паспорт вакцинированного». Такая услуга будет доступна с января. Получить ее можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг. Об этом во вторник рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Глава Минздрава также сообщил, что будет расширено число пунктов вакцинации. А сама вакцинация от коронавируса включена в национальный календарь прививок.В новогодние праздники, как рассказал Мурашко, медики готовятся к наплыву больных COVID-19.- У населения в праздники притупляется чувство опасности, - заметил Мурашко.Он также рассказал, что 80 процентов заболевших коронавирусом лечатся на дому (это больше 900 тысяч человек).- Мы наблюдаем позитивную динамику. Число активно наблюдающихся снизилось на 4 процента, - отметил Мурашко.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 77 регионах страны уже пятую неделю подряд отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом.- Но увеличивается число общений, перемещений и посещений торговых центров. Это требует исполнения всех санитарно-эпидемиологических требований, - заметила Попова.Она также рассказала об ужесточении наблюдения за людьми, признанными «контактными по коронавирусу».- Только за вчерашний день взяты под контроль 78 тысяч человек. Они будут находится 14 дней дома на самоизоляции, - сообщила Попова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПаспорт вакцинации от коронавируса можно будет получить на сайте госуслугПривитые от коронавируса россияне смогут уже в январе получить паспорт вакцинации (подробности).