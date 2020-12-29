Ближайшие президентские выборы ждут нас в 2024 году. Участвовать в них имеет право и действующий глава государства, но не смотря на это политики и эксперты упражняются в поисках (а скорее - угадывании) возможного преемника Путина.Например, Владимир Жириновский озвучил в программе Владимира Соловьева свой довольно длинный список возможных кандидатов. Но для \\"Комсомольской правды\\" он сократил его до самых основных претендентов на первый пост в стране.- Главные фавориты, на мой взгляд, Мишустин, Медведев, Нарышкин, Володин, Собянин, - заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». - У каждого из этих людей есть качества, которые понадобятся в 2024 году, все они прошли очень длинную насыщенную карьеру. Например, Нарышкин работал в аппарате правительства, председательствовал в Думе, а теперь руководит Службой внешней разведки. Или Володин: трудился и в администрации президента, и в правительстве, и в Думе. Медведев вообще был президентом. Но Медведев уже все прошел, с ним что-то новое ассоциировать трудно. Так что трое главных претендентов: Мишустин, Нарышкин, Володин.Впрочем, Жириновский не исключает, что в лидеры «гонки претендентов» вырвется свежее, неизвестное широким народным массам лицо.- Это должен быть человек, не связанный с кланами, знающий, как обстоят дела на земле, и лично хорошо знакомый президенту, - рассуждает Жириновский. - Например, губернатор Тульской области.Хотя скорее всего, по словам Жириновского, страну после Путина возглавит опытный человек.- Он будет старше Путина, - отрезал Жириновский. - Нужен человек зрелый, умудренный жизненным опытом. Как после Брежнева был Андропов. Мы сейчас можем повторить эту цепочку. Потому что слишком опасно для страны появление нового Горбачева, который придет в середине века.А вот в то, что Россию может когда-то возглавить оппозиционер Алексей Навальный, Жириновский не верит.- Это полностью исключено. Это шутка, маразм. Это еще хуже, чем президент-комик на Украине, - возмутился лидер ЛДПР. - Почему Запад раскручивает Навального? Они думают, что у нас можно, как в Иране. Вон Хомейни посидел в Париже, от шаха народ устал, давайте шаха к себе заберем, получайте Хомейни. А ведь при шахе Иран был процветающим государством, иранский риал вот-вот стал бы конвертируемой валютой, молодежь гуляла как хотела… Не хотите? Получайте средневековье. Для России такой сценарий полностью исключен. У всей элиты и большей части населения страны сейчас к Навальному ненависть. Потому что он уехал за границу и сейчас предает страну. Никогда не будет такого, чтобы проамериканской, пронатовский агент влияния стал президентом.Еще одна вещь, в которую не верит Жириновский — возвращение в Кремль представителя левых сил.- Левый вариант — это конец России. Снова уничтожить всех богатых, всех кулаков, часть интеллигенции. Другая часть уедет, увезет все деньги, и останутся окончательно одни только Шариковы. Все объединятся против левых сил под крылом любого консерватора.