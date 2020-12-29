Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился присудить десять премий правительства по одному миллиону рублей каждая в области средств массовой информации. Среди награжденных будут два специальных корреспондента «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, сообщает пресс-служба кабмина во вторник, 29 декабря.- В общей сложности будет вручено десять наград по одному миллиону рублей. «Необходимое количество голосов получили три соискателя и семь журналистских коллективов», —говорится в сообщении.За персональный вклад в популяризацию детского чтения, формирование коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, а также продвижение новой генерации отечественных детских авторов премию получит генеральный директор ИД «Лев» Лев Елин. За личный вклад в развитие российских средств массовой информации награды удостоится главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.Правительство наградит спецкорреспондентов газеты «Комсомольская правда» Александра Коца и Дмитрия Стешина, редактора отдела культуры «Аргументы и факты» Юлию Петухову и завотделом иллюстрации Андрея Дорофеева.- В списке награжденных сотрудники «Московского комсомольца», а именно: генеральный директор издания Павел Гусев, первый заместитель главреда Петр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов, а также ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков, генеральный директор АО «Первого канала. Всемирная сеть» Алексей Ефимов, его продюсеры Дмитрий Борисов и Дарья Хубова и советник гендиректора Александр Ильин, - говорится в сообщении.Кабинет министров присудил награды и главе центра радиовещания «Вера, надежда, любовь», генеральному продюсеру радиопрограммы «Дело дня» Роману Торгашину и соавтору программы, продюсеру Дарье Мангушевой, гендиректору телерадиокомпании «Русь» Светлане Князевой, замгендиректора по творчеству Вадиму Бондареву, главреду отдела управления Дарье Андреевой и главе коммерческой службы Галине Викторенко.Наградой отмечена работа по созданию и реализации успешного областного народного телевизионного конкурса «Земский доктор». За создание образовательного медиа «Мел» премию получат его генеральный директор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова, менеджер проектов Юлия Буглак.