Лариса Гузеева кардинально преобразилась ради новогодней вечеринки. Артистка резко помолодела и похудела.Лариса Гузеева появилась перед публикой в темно-синем вечернем платье в пол. Наряд 61-летней ведущей шоу \\"Давай поженимся!\\" расшит блестками. На плечи она набросила страусиное боа. Главной изюминкой гламурного образа звезды стала ее новая прическа. Лариса Андреевна сильно укоротила челку и собрала волосы в высокий пучок.Придумать эффектный образ Гузеевой помогла дочь Ольга Бухарова. Она сопровождала маму на съемках. Девушка уточнила, что они в рекордные сроки сшили вечернее платье. На изготовление наряда потребовалось четыре дня.Внешний вид Гузеевой сразил публику наповал. В кадре резко помолодевшая и похудевшая артистка позирует со своим давним знакомым Дмитрием Нагиевым. Фолловеры рассыпались в комплиментах кумиру, отметив, что годы над Ларисой Андреевной не властны.К слову, Гузеева не раз признавалась, что очень тепло относится к Нагиеву. Они учились в одном театральном институте. И между ними был хоть и короткий, но очень бурный роман. Дмитрий учился на втором курсе театрального института, а Гузеева к тому моменту была звездой первой величины. После выхода на экраны фильма \\"Жестокий романс\\" ее знала вся страна.Как-то раз Дмитрий вместе с однокурсниками сидел на ступеньках института, как вдруг подъехала Гузеева в сопровождении какого-то модного режиссера. Далее, по словам актера, они встретились уже вечером. Гузеева позвала его с собой в ресторан. \\"Дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она мне: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». А я говорю: «Так давай снимем!» И дернул их посреди ресторана»\\", - вспоминал он.В результате Нагиева из заведения выгнали, но сразу после этого между артистами завязались отношения. \\"Это была вспышка, всплеск!\\", - делился артист воспоминаниями.