Сразу скажем. Пугаться не стоит. На ближайших выплатах эти предложения Центробанка не отразятся. Чиновники и эксперты только обсуждают инициативу. И не факт, что она воплотится в жизнь. Идея заключается в том, чтобы у рубля появился третья форма – в дополнение к традиционным наличным и безналичным деньгам на банковских картах.- Мы обсуждаем плюсы и минусы, технологические риски разные могут возникать. И в том числе нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат, - заявила на днях Эльвира Набиуллина в интервью Сергею Шнурову на канале RTVi.Суть новой формы российских денег будет в том, что это будет что-то среднее между бумажными и электронными деньгами. Их можно будет хранить на специальном носителе или мобильном приложении, который не привязан ни к банкам, ни к интернету. То есть, расплатиться цифровыми рублями с его помощью получится даже в самых удаленных уголках. При этом в них можно будет даже получать пенсию.- Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку. Люди точно так же смогут выбирать, - пояснила руководитель ЦБ.Предполагается, что каждый рубль будет иметь уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером купюры). При этом разницы между тремя видами рубля не будет. При желании можно будет расплачиваться любой удобной формой или переводить свои деньги из одной формы в другую, как сейчас можно положить деньги на счет в банке или снять наличные в банкомате.Напомним, идея о создании цифрового рубля была впервые озвучена Центробанком в октябре этого года. Он представил специальный доклад на эту тему. Жизненная необходимость введения новой формы рубля пока не очевидна для многих. До конца этого года в ЦБ собирают предложения от граждан, экспертов и общественных организаций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин прокомментировал возможность индексации пенсий для работающих пенсионеровПрезидент отметил, что в данном вопросе есть «элементы несправедливости» из-за недостаточной индексации (подробности).Дистанционное оформление пенсий могут продлить до конца 2021 годаПФР упростил порядок выплат в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса (подробности).