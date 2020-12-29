В понедельник бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом просил за малый и средний бизнес, а на следующий день на его месте уже сидел глава федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.- Меры, которые предприняты правительством, были своевременны и очень эффективны, - признал успешной борьбу руководства страны с коронавирусом главный профорг страны. - И поэтому мы большинство рабочих мест сохранили в весеннюю часть этой пандемии. А сейчас, конечно, посложнее немного, поскольку это нарастание заболевания идёт более высокими темпами.- Практически все наши меры поддержки так или иначе связаны с сохранением числа работающих, - подтвердил Путин - Некоторые виды кредитов списываются целиком, если сохраняется до 90 процентов занятых. Бизнес просит изменить это соотношение и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости. Понизить эту планку. Как вы к этому относитесь?- Каждый случай индивидуален, но в целом эта высокая планка, 90 процентов, она заставляет сохранять рабочие места, - не захотел сочувствовать бизнесменам Шмаков. - Правда, конечно, бизнес при этом теряет свою рентабельность, это безусловно, но, сохраняя рабочие места, выплачивая заработную плату, мы тем самым поддерживаем и платёжеспособный спрос. Поэтому подходить надо секторально.Глава профсоюзов вступился за работающих пенсионеров, пенсии которых не индексируются уже пятый год.- Это фактически ведь нарушение Конституции, - заявил Шмаков. - Сейчас у нас в Конституции написано, что должна быть регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть.- Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают, но тем не менее вы правы абсолютно, - согласился Путин. - Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин прокомментировал возможность индексации пенсий для работающих пенсионеровПрезидент отметил, что в данном вопросе есть «элементы несправедливости» из-за недостаточной индексации (подробности).