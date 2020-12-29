Мы не будем вас мучить таблицами Роспотребнадзора, в которых дотошно расписано, сколько хранятся готовые мясо-рыба-овощи. Все равно мало кто из нас надписывает контейнеры с вареными яйцами или открытый горошек.Но учтите, что волна пищевых отравлений, как правило, случается в жаркое время года, когда продукты быстро портятся, и во время новогодних праздников. Потому что «да что этому салату в холодильнике сделается?»Вместе с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко мы просто перечислим привычные новогодние блюда, которые на следующий день могут навредить и без того подорванному весельем здоровью.1. Холодец.Кто из нас варит холодец 31 декабря? Большинство готовят его за пару дней до часа Х и выставляют на балкон или в холодильник. А потом доедают еще все каникулы.Так вот: по правилам, холодцы можно хранить в холодильнике не более суток, а заливные — не более двух. А уж если они простояли на столе всю новогоднюю ночь, то лучше не давать им второго шанса, повторно замораживая.Но как же многолетний опыт наших бабушек и мам, которые доставили холодец с мороза и кормили нас им несколько дней? Хранить его можно дольше, если вы твердо уверены в чистоте посуды и своих рук, качестве мяса, и полном здоровье готовящего. Ведь бульон и желатин — самые лучшие среды для распространения болезнетворных бактерий.2. Салаты «оливье» и сельдь «под шубой».Наши любимые салаты 1 января могут стать настоящей микробной «бомбой». Так обычно бывает с салатами сложного происхождения, где сочетаются продукты животного и растительного происхождения.Но можно попробовать минимизировать риск:* В идеале, нарезать столько салата, сколько вы в состоянии съесть за один «присест». Но у кого так получается?* Тогда попробуйте нарезать все ингредиенты салата в разные стеклянные емкости с плотными крышками и смешивать их в салатнице с майонезом сразу перед подачей.* И не заправляйте майонезом приготовленный «тазик» оливье, а добавлять соус перед подачей.3. Салат овощной.Нарезанные овощи нельзя хранить при температуре выше 4 градусов дольше 12 часов. Дело в том, что большинство овощей (огурцы, помидоры, зелень, свекла, шпинат, сельдерей и т.д) содержат вещества, которые сами по себе безвредны, но при комнатной температуре становятся катализатором роста бактерий, образующих нитраты. Повышенная концентрация нитратов и вызывает головные боли, одышку, усталость.Поэтому готовим овощной салат на один раз. А то, что не доели, безжалостно выбрасываем.4. Паштет мясной или печеночный.У него тоже очень короткий срок реализации – 6 часов при условии хранения в холодильнике. Если покупаете готовый — смотрите сроки хранения на упаковке. Свой, приготовленный с любовью, после 6 часов используем как начинку для пирожков, овощных запеканок, куда угодно, но чтобы подвергнуть термической обработке.5. Мясо отварное.А также котлеты, блинчики с мясом и другие готовые блюда из мяса. Хранится это все не дольше 12 часов. Все, что лишнее — в морозилку. Недоеденное - в ведро.6. Пирожные и торты.Неважно — приготовленные вами или купленные в магазине. Смотрите на упаковке сроки годности, но помните, что самые опасные — с заварным кремом. Они хранятся меньше всего.ВАЖНО- Не забывайте, предупреждает Людмила Денисенко, - что хранить готовые блюда нужно отдельно от сырых продуктов, яиц, а также подальше от колбас, творога, овощей и фруктов. В идеале, в вашем холодильнике должна быть отдельная полка для любых готовых блюд. Ее нужно поддерживать в чистоте, а хранить еду в герметичной упаковке.КСТАТИИ еще три серьезных рассадника бактерий1. Блюда из грибов или с грибами.И неважно какими – сушеными, консервированными, жареными. Готовьте их на один раз!2. Сладкие, молочные супы.А также супы-пюре и холодные сложные супы (типа окрошки или гаспачо).3. Гарниры: картофельное пюре, отварные макароны, рис, каши.Все они содержат крахмал. А крахмал, подвергшийся термической обработке, становится буквально «сахаром» для бактерий.А рис и другие злаковые могут в сыром виде содержать большое количество вредных бактерий. Да, большая часть из них погибнет при обработке, но все же некоторые выживут. И чем дольше хранить каши, тем выше шанс отравления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог посоветовала способ, как избежать отеков в новогодние праздникиДля этого нужно добавить на стол некоторые полезные продукты (подробности).