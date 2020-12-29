Сборная России на молодежном чемпионате мира выиграла первый матч у команды США (5:3), но затем проиграла чехам (0:2), чем усложнила себе дальнейшую жизнь.Напомним, что из каждой группы, где играют 5 команд, в четвертьфинал выходит по четыре сборные. В другой группе лидируют канадцы и финны, выигравшие по два матча. Они скорее всего и займут первые два места и сыграют в ¼ финала с 3-й и 4-й командой из нашей группы. Значит, команде Игоря Ларионова надо выигрывать два оставшихся матча в группе - сегодня ночью у сборной Австрии и у шведов 31 декабря.Но даже в случае двух наших побед, может сложиться такая ситуация, что и шведы, и финны тоже переиграют США, и в итоге наберут по 9 очков. А если сразу у трех команд будет по три победы в основное время, то придется считать разницу шайб. А она пока значительно лучше у шведов, которые разгромили тех же чехов со счетом – 7:1. Словом, австрийцам сегодня ночью надо забивать как можно больше.Расписание. Первый канал30 декабря. 05:30. Молодежный чемпионат мира 2021. Сборная России — сборная Австрии. Прямой эфир из Канады.31 декабря. 05:30. Сборная России — сборная Швеции. Прямой эфир из Канады.Последние игры в группах состоятся 1 января, после чего станут известны все пары четвертьфиналистов.Плей-офф стартует 2 января. Финал состоится 5 января.