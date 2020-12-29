Светлана Светличная в последнее время часто жаловалась на головокружение, на перепады давления. Весной она получила травму - ей на голову упала стойка осветительного прибора. Участившиеся головные боли она списывала на травму. Месяц назад актриса попала в больницу с подозрением на инсульт. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился.В одном из разговоров с журналистами она рассказала, что в больнице ей пришла в голову идея «подарить свою квартиру соседке Гале». У Светличной довольно сложные отношения с семьей своего старшего сына Алексея: с невесткой Ольгой и с внучкой Марией. Об этих проблемах актриса часто рассказывала в скандальных ток-шоу. Говорила, что родственники пытались ее отравить ртутью, потому что, по ее мнению, они хотят завладеть ее квартирой.«Почему я решала переписать квартиру в Ясенево на моих соседей? Они очень хорошие люди и благодарные. Не такие, как мои близкие».И вдруг актриса пропала. Молчит ее мобильный телефон, не отвечает домашний. Мы забеспокоились, мало ли что.- Светлана Афанасьевна жива-здоров. Не переживайте, но ее замучили журналисты, всех интересуют ее отношения с семьей сына, - успокоил нас 37-летний актер Иван Николаев, с которым Светличная дружит. – На мой взгляд, это очень личная тема, она должна быть закрытой. Поэтому Светлана Афанасьевна попросила поменять ей номер телефона, чтобы больше не звонили и не расспрашивали на личные темы. У нее планы жить и покончить со скандальными телешоу.Чувствует она себя хорошо, все с ней в порядке, после больницы она подлечилась в реабилитационном центре.- Какое у нее настроение перед Новым годом?- Настроение разное… Пока не знаю, где и с кем она будет встречать Новый год - с семьей сына или с соседями.Иван Николаев часто бывает в гостях у Светличной. Он опекает 80-летнюю актрису. А главное – он дает ей внимание, которое ей так необходимо и которое она не получает от своих родственников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСветлана Светличная: «Свою квартиру в Ясенево подарю соседям. Пускай вспоминают меня с благодарностью»80-летнюю актрису даже в больнице беспокоит вопрос, кому оставить свое имущество (подробности).