Китайский интернет-гигант Alibaba переживает тяжелые времена - против него начало расследование Государственное управление рыночного регулирования КНР. Власти подозревают крупнейшую в стране площадку интернет-торговли в монополизме. По мнению властей, компания вынуждает китайских бизнесменов торговать только на ее площадках - Alibaba и AliExpress.Но беда не приходит одна, особенно когда приходит она от китайских властей. В конце декабря компания Ant Group - финансовое подразделение «Алибабы» - планировала начать торговлю своими акциями на бирже. Но после вмешательства китайских властей эти планы пришлось отложить.В общем, \\"Алибаба\\" уперся в китайскую стену, и чтобы Сезам открылся, придется постараться. Компании грозит крупный штраф, акции Alibaba на американском рынке рухнули на 15%. Отразится ли все это на российских покупателях товаров с «Алибабы» и «Алиэкспресса», ждать ли нам перебоев с поставками или скачков цен на товары?- Это показательная порка. Китайские политики решили приструнить бизнесменов, которые стали пользоваться слишком большим влиянием, - говорит Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. - В Китае такое случается регулярно. Например, в прошлом году такую же порку устраивали другому китайскому интернет-гиганту - компании Tencent (ей принадлежит главный китайский мессенджер WeChat, - Ред). Все закончилось предсказуемо: бизнес взял под козырек, подтвердил свою верность идеалам коммунизма, обещал уважать партию и законы. Думаю, здесь будет так же: Alibaba пообещает исполнять антимонопольное законодательство, Ant Group умерит свои финансовые аппетиты и продаст часть своих акций какому-нибудь крупному банку с государственным участием. На этом все и закончится, а потребители вообще не почувствуют никаких изменений: проблем с поставками в Россию товаров с «Алиэкспресса» или рекого изменения цен точно не будет. Все это - просто ритуальные действия. Так работает капитализм по-китайски.А КАК У НАС?«В России такого быть не может»- В России существует довольно много онлайн-площадок и любой продавец может предлагать на них свой товар. Никто не диктует условий, что он должен торговать только на одной площадке. У нас это самая высококонкурентная среда, никакой монополии здесь нет и быть не может, - говорит Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.