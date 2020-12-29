Статистическое ведомство в конце года презентовало два традиционных индекса – «салата оливье» и «сельди под шубой». За год стоимость этих блюд прибавила 6 – 7%. Это в полтора раза выше общего индекса потребительских цен. Для сравнения, с ноября прошлого года он составил 4,4%.- В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата «Оливье» обойдется в 386,60 рублей, что на 6,14% больше, чем год назад. Стоимость «Селедки под шубой» составила 169,27 рублей. Это на 7,4% выше, чем в 2019 году, - пояснили в Росстате.Для расчетов специалисты ведомства использовали самые распространенные рецепты (подробнее – см. графику). По ним объем продуктов подойдет для семейного ужина или компании друзей на 4 – 5 человек.- Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца, - говорится в сообщении Росстата.При этом самые дорогие ингредиенты (сельдь и вареная колбаса) за этот срок почти не прибавили в стоимости. Это помогло сдержать общую цену на традиционные новогодние салаты. Иначе они подорожали бы еще сильнее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Золотая\\" рыбка: почему подорожала горбуша и не останемся ли на Новый год без красной икрыЦена красной рыбы выросла почти на треть, селедка и скумбрия тоже дорожают на глазах (подробности).