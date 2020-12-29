Во вторник, 29 декабря, звезды с COVID-19 продолжили лечение в больнице.86-летняя Алиса Фрейндлих продолжает лечение в клинической больнице №122 Санкт-Петербурга. Состояние народной артистки стабильное, тяжелое, она находится в палате интенсивной терапии, но не в реанимации. Алиса Бруновна в сознании, дышит самостоятельно, и находится на кислородной поддержке. Стало известно, что заболела Фрейндлих спустя неделю после дня рождения, сначала больше недели лечилась дома, а 25 декабря была госпитализирована.71-летний Борис Грачевский сейчас в таком же тяжелом состоянии, как и Алиса Фрейндлих. Врачи борются за его жизнь, худрук «Ералаша» дышит сам, и периодически используя кислородную маску. Грачевского спасают врачи 52-й московской больницы. Его жена Екатерина переболела коронавирусом дома, Борис Юрьевич в начале также лечился дома почти две недели, но в конце прошлой недели был госпитализирован из-за отрицательной динамики развития заболевания. Катя переживает за мужа: «Мы прошли многие испытания, пройдем и это!». Сегодня жена попросила всех молиться за выздоровления Бориса Грачевского. Как известно, помимо хронических заболеваний у Грачевского онкология в стадии ремиссии, третья жена Екатерина была рядом, когда Борис Юрьевич справился с этой болезнью. Грачевский наблюдался у онколога в Израиле. Уже понятно, что праздники Грачевский проведет в больнице.57-летний Сергей Жигунов лечится в ялтинском коронавирусном госпитале, и уже надеется на скорую выписку. Заболел актер вместе с гражданской женой Викторией Ворожбит. Последнее время пара проводила в Ялте, у моря, однако Виктория летала по делам в Москву. От друзей семьи сегодня стало известно, что пара некоторое время назад делала прививки от пневмококка, однако они не защищают от коронавируса. Виктория и Сергей надеются на скорую выписку. Однако самое страшное позади. Жигунов также как и его коллеги Фрейндлих, Грачевский был на кислородной поддержке, с температурой под сорок. Сергей уже может шутить, значит дела налаживаются: «Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть». Ворожбит делится: «Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности).